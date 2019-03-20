靜心纏繞、練瑜珈 來搭阿里山林鐵輕療癒列車

2019-03-20 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處，四月起將推出「林鐵輕療癒」主題列車，每週三行駛嘉義至十字路站，規劃靜心纏繞之旅及帶著書去旅行，以療癒為活動主軸，帶入纏繞畫、閱讀書旅，六月還推出瑜珈旅行體驗，讓遊客在觀光旅遊時，亦能重新感受自我、人文、閱讀與自然之間的連結。

阿里山林鐵處副處長周恆凱說，「林鐵輕療癒」列車是一場不趕行程旅程，只有漫遊與自在。四月邀請「字我對畫工作室」Tera老師，進行靜心纏繞的指導分享；五月結合「嘉義書式生活」，透過閱讀分享、走讀文學地景等多元方式，讓參加的遊客除了親自搭乘阿里山火車外，同時藉由文學書籍更深入了解阿里山林業文化、鐵道及自然之美。

「嘗試結合文創、心靈療癒，開發更多客群！」周恆凱表示，林鐵處有許多年輕同仁，也希望在這條具有人文歷史的鐵道上，除搭火車、交通運輸、文化體驗，還能有更多元的活動、創意。

他說，六月規劃「林鐵輕療癒」主題列車配合瑜珈旅行，以柴油機關車附掛檜木車廂行駛，在散發典雅清香的檜木香氛中，造訪祝山、對高岳、沼平及二萬平等車站，並在寬闊群山環抱的小笠原觀景平台、對高岳站，邀請「恋瑜珈工作室」許秀芬老師指導瑜珈體驗，讓參與者聆聽自我身體律動，深度感受瑜珈魅力與自在。