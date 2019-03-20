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睡不好竟會變「購物狂」 醫生提醒失眠會讓買東西殺紅眼

2019-03-20 15:31聯合報 記者劉小川╱即時報導

現代人工作壓力大，日常生活的煩心事很多，因此也影響睡眠，睡眠品質不好，對日常生活會有重大影響，而想要睡好覺，除了透過一些靜心的方法外，寢具的設定也很重要。全球頂級飯店愛用的床墊品牌席夢思（Simmons），日前就舉辦「美眠講座」，邀請振興醫院精神醫學部身心治療科毛衛中主任，與席夢思總經理曾佩琳深度對談，教導大家如何檢測自我的睡眠狀況，來提升自己的睡眠。

大家是否常感覺到越睡越累、總睡不飽，睡眠品質上又不是很好，對於睡眠的品質控管，大家多數認為只要睡滿9個小時就可以，醫師卻打臉這樣的說法，強調現代人對於熬夜，已是平常的生活型態，我們要如何克服睡眠障礙，才不會影響到上班的專注力、記憶力呢？

到底睡眠品質不好，會有哪些影響呢？毛醫生這樣解答：

專注力：在工作上，睡眠不足會讓你一直感覺疲憊感，專注力會下降，就會讓你的工作品質降低。

記憶力：這跟專注力也有很大關係，睡不好會讓對事物的用心程度會降低，也失去記憶點，容易被疲憊感模糊掉，慢慢的對於記憶事情來說，就變得困難。

EQ變低：睡不好，容易讓自己的情緒極端化，脾氣暴躁，容易出現比較負面的情緒，嚴重的話還有可能有憂鬱的現象。

身體免疫力下降：睡眠一直不足，會讓身體一直有疲憊感，「嗜睡」的狀況出現，毛醫師說到，出現嗜睡狀況的話，就要去睡眠品質中心檢測，要把睡眠的根本問題解決了，才可以調整好身體的狀態。

呼吸中止症：這也是常出現在睡覺睡不好的主因，需要由醫生來判定，遵照醫師的指示，才能養好身體。

衝動：所謂的衝動，很有可能出現在購物消費上面，有時候購物會有個失心瘋、殺紅了眼，還有選擇障礙，其實這幾個簡單的事情，大多跟睡眠都有關係相連性，千萬別忽視自己的睡眠。

睡前若要睡眠的品質可以好一些，毛醫師建議：睡前不要進食過多的食物，3C產品也是目前失眠的最大主因，工作上可能害怕會遺漏掉資訊的焦慮感，要暫且抽離。

至於床墊、枕頭的選擇也是非常重要，挑選時，席夢思建議至少要躺10分鐘以上，選擇床墊時，要特別支撐與服貼，體重較重適合較硬的床墊。枕頭的選擇要考慮高度，太高會讓脖子、肩膀不舒適，針對側睡者，枕頭大小應能同時支撐頭及頸部，背躺睡姿則要以支撐頸部為主。

睡覺睡不夠，會變成購物狂。圖／摘自pelexs
睡覺睡不夠，會變成購物狂。圖／摘自pelexs
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常常失眠要注意。圖／摘自pelexs
常常失眠要注意。圖／摘自pelexs
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睡覺品質超重要。圖／摘自pelexs
睡覺品質超重要。圖／摘自pelexs
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席夢思董事總經理曾佩琳（左），與北投振興醫院精神醫學部身心治療科毛衛中主任（右）...
席夢思董事總經理曾佩琳（左），與北投振興醫院精神醫學部身心治療科毛衛中主任（右），一起舉辦美眠講座。圖／席夢思提供
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