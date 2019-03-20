親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

又一個！革蘭氏陰性菌最後一線用藥 泰寧4月退出台灣

中醫也有眼科？糖尿病患中西合併治療搶救視力

2019-03-20 15:27聯合報 記者趙容萱╱即時報導

68歲郭姓糖尿病患罹病20多年，因4年前吃藥過敏，就不再碰西醫，也不測血糖，直到去年底視力嚴重減退，其妻因關節痠痛到中國醫藥大學附設醫院中醫部就診，發現中醫也有眼科，經向中醫部醫師陳瑩陵求診，確診是糖尿病視網膜病變，聽從醫師建議採中西合併治療搶救視力，如今不但眼疾獲得改善，血糖也獲得獲控制。

中醫也有眼科？醫師陳瑩陵說明，從中醫眼科古籍的病案記載可以發現，眼睛疾病從古至今都是困擾人，隨著智慧手機發達，眼睛文明病大幅增加，眼睛保健獲重視。預防視力減退、乾眼症、黃斑部病變等，中醫眼科透用傳統中藥、針灸、穴位按摩，提供民眾視力保健的新選擇。

醫師陳瑩陵說明，經詢問患者的病史，並利用「阿姆斯勒方格表」測試黃斑部病變，發現患者有視物扭曲的現象，懷疑郭姓病患極可能是多年糖尿病所引發視網膜病變，經抽血檢查糖化血色素，發覺患者數值是正常人4到6倍。

郭姓病患說，他聽從醫師陳瑩陵建議，採中西合併治療搶救視力，中醫透過辨證處方，益氣明目、健脾補腎、化瘀通絡等中藥調理身體；他也到中國附醫的中西結合門診接受西醫胰島素治療，控制血糖，如今視力變得清晰，不再霧霧的，空腹血糖也都低於100，血糖獲得控制。

醫師陳瑩陵說，預防視力減退、乾眼症、黃斑部病變等，中醫眼科透用傳統中藥、針灸、穴...
醫師陳瑩陵說，預防視力減退、乾眼症、黃斑部病變等，中醫眼科透用傳統中藥、針灸、穴位按摩，提供民眾視力保健的新選擇。記者趙容萱／攝影
分享
郭姓糖尿病患（右）聽從醫師陳瑩陵（左）建議，採中西合併治療搶救視力，如今不但眼疾...
郭姓糖尿病患（右）聽從醫師陳瑩陵（左）建議，採中西合併治療搶救視力，如今不但眼疾獲得改善，血糖也獲得獲控制。記者趙容萱／攝影
分享

中醫視力醫師
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

又一個！革蘭氏陰性菌最後一線用藥 泰寧4月退出台灣

2019-03-20 15:05

影╱百憂解退出台灣市場 掀民眾對國產藥不信任危機

2019-03-20 15:54

領犬員保護檢疫犬遭打頭！防檢局對緬甸旅客提告

2019-03-20 15:42

客運鬆綁7休1沒必要就廢止？業者觀望林佳龍態度盼保留

2019-03-20 15:09

空氣品質差吃豬血清肺？ 醫師：並無效果

2019-03-20 12:59

漁港開放釣魚？漁會串連反對：少數人娛樂製造大問題

2019-03-20 12:01

「抖腳」除了惹怒韓國瑜 醫：可能跟某些疾病相關

2019-03-20 15:59

靜心纏繞、練瑜珈 來搭阿里山林鐵輕療癒列車

2019-03-20 15:40

睡不好竟會變「購物狂」 醫生提醒失眠會讓買東西殺紅眼

2019-03-20 15:31

鼻敏感困擾近十年 竟是鼻中隔嚴重彎曲

2019-03-20 15:10

衛生所獎勵金 新北衛生局：依法發給未浮濫

2019-03-20 15:04

低周波治療器 刺激頸動脈恐導致低血壓

2019-03-20 14:23

影／法籍仿生互動式裝置藝術家 創作哪吒六臂竹鎧甲

2019-03-20 14:11

30歲女生滿口蛀牙 進食困難也不敢開口笑

2019-03-20 14:09

影／超壯麗明石海峽大橋 兩公里沒橋墩

2019-03-20 14:06

清明疏運有信心 林佳龍盼用路人做好分流

2019-03-20 13:56

中華郵政將採購800輛電動機車 電動三輪車迎戰落山風

2019-03-20 13:56

防闖禁航區 民航局：先用干擾槍及偵測器

2019-03-20 13:56

不是「生長痛」！ 孩子腳痛可能是骨骺炎

2019-03-20 13:26

紫斑蝶飛越國道 周末快到林內賞蝶

2019-03-20 12:52

早療童復健邊做邊哭 媽：聽孩子哭很心碎

2019-03-20 12:23

老派娛樂之必要 勞萊哈台與王哥柳哥

2019-03-20 12:06

高中生周記下筆開講「金紙用途」老師超傻眼 網友狂讚：長知識！

2019-03-20 12:00

圖解／日本賞櫻最佳地點、時間大公開

2019-03-20 11:55

山老鼠犯案熱點曝光 學者：讓更多人緊盯著

2019-03-20 11:42

三總成立創新育成中心 第一線醫療創意更快產品化

2019-03-20 11:16

影／媽祖給的好面子！洋桔梗廢莖葉變保養品

2019-03-20 11:06

中央大學北台灣最美400公尺木棉花大道盛開 櫻花也爭艷

2019-03-20 11:06

低週波治療器電流未漸進增強 熟女還沒改善痠痛先暈眩

2019-03-20 10:56

母湯啊！ 低周波治療器貼頸 恐低血壓危及生命

2019-03-20 10:51

「雖然你不記得我，但我從來沒有忘記你。」阿茲海默症患者家屬的心聲

2019-03-20 10:22

糖化血色素值高兩倍 中西合併治療改善視網膜病變

2019-03-20 10:20

反省「壓力+錯誤飲食」害自己41歲腦中風...腦神經科醫師：中風之後，我不吃這3種食物

2019-03-20 09:51

科學還是迷信？從科學教育看星座與占星學

2019-03-20 09:39

台鐵清明東西部幹線車票 熱門時間幾乎搶光

2019-03-20 09:39

台鐵清明票1分鐘狂賣12萬張 網友：回南部掃墓好難

2019-03-20 09:06

今明空氣品質不佳 周五鋒面南下可望改善

2019-03-20 07:28

今明兩天熱如夏天！ 吳德榮：周五起變天 北低溫13度

2019-03-20 07:17

今明高溫上看30度 周五乍暖還寒降溫10度

2019-03-20 06:01
看更多

熱門文章

「觀影氛圍」超級好！台灣電影院這7點被大陸網友讚爆

2019-03-19 17:18

影／台灣發票能兌獎 日本節目來賓聽到獎金超驚訝

2019-03-19 21:17

離不開？容易陷入分分合合的3個星座配對

2019-03-20 08:00

商漁港開放釣魚？ 漁會：你釣娛樂，漁民要顧三餐

2019-03-20 00:10

開放海中「一字堤」垂釣 釣友怒：要我飛過去嗎

2019-03-20 00:54

又一個！革蘭氏陰性菌最後一線用藥 泰寧4月退出台灣

2019-03-20 15:05

窘！女大生三周沒排便 灌腸後的宿便又硬又臭

2019-03-19 16:02

失眠別數羊了！ 這個簡單動作讓你快速入眠

2019-03-20 02:29

芋泥爆浮誇！跟著Selina吃芋泥球、三家芋泥控IG熱推名店

2019-03-19 17:21

北市動物園6/19-28休館！i-Voting投票結果成真

2019-03-20 11:44

醫師問診時他心肌梗塞休克 幸運從死神手裡脫逃

2019-03-19 20:05

遇上這5個星座 妳先開口「說愛你」就輸了！

2019-03-19 22:12

反省「壓力+錯誤飲食」害自己41歲腦中風...腦神經科醫師：中風之後，我不吃這3種食物

2019-03-20 09:51

圖解／日本賞櫻最佳地點、時間大公開

2019-03-20 11:55

婚前未登記！新人辦完婚宴秒分手 他質疑：這是騙婚嗎？

2019-03-19 21:33

今明兩天熱如夏天！ 吳德榮：周五起變天 北低溫13度

2019-03-20 07:17

台鐵清明票1分鐘狂賣12萬張 網友：回南部掃墓好難

2019-03-20 09:06

今明高溫上看30度 周五乍暖還寒降溫10度

2019-03-20 06:01

消費者控漢堡藏針刺舌衛生局稽查 麥當勞總公司致歉

2019-03-19 16:34

妻高血脂拿夫降血脂藥來吃 結果全身痛2年治不好

2019-03-19 18:03

每日星座運勢／水瓶萬事俱備待行動 樂觀面對工作

2019-03-20 00:00

標準太高、寧缺勿濫？超難脫魯｢星座前五名｣曝光

2019-03-20 12:04

「卡娜赫拉」又來了！水果冰淇淋機、隨行杯果汁機小7限量預購

2019-03-19 18:39

醫界大反轉：不要天天吃阿斯匹靈 恐導致大出血

2019-03-19 16:50

月薪低於4萬雇主刊登職缺須揭露薪資 違者最高罰30萬

2019-03-19 16:30

薄透洋裝好性感 王心恬自曝喜歡素顏約會

2019-03-19 17:12

【夫妻之間】桑桐／共體時艱

2019-03-20 06:00

明後天暖如夏 周五乍暖還寒降10度

2019-03-19 22:10

吃阿斯匹靈恐出血？ 心臟科醫師這麼說

2019-03-19 17:52

中央大學北台灣最美400公尺木棉花大道盛開 櫻花也爭艷

2019-03-20 11:06

【相處之道】採菊／比中頭獎還難？

2019-03-20 06:00

石門老梅綠石槽「綠」了 要看大片綠油油要再等等

2019-03-19 17:27

星宇最快11至12月售票 2020年1月開航

2019-03-19 17:41

家中貓咪愛搗亂 其實都是因為你！研究證實：貓咪行為會模仿飼主

2019-03-19 17:56

恙蟲病致死率達6成 這五縣市病例最多 清明掃墓要小心

2019-03-19 16:05

1小時完售100碗！「深夜和牛滷肉飯」開到板橋了？蘭笑軒急說明

2019-03-20 13:32

中華郵政將採購800輛電動機車 電動三輪車迎戰落山風

2019-03-20 13:56

影／霸氣!星宇一次購17架A350空巴 張國煒:拚高端市場

2019-03-19 18:24

滿滿的台味！小7推5款「夜市小吃零食」　米血糕、大腸麵線全都有

2019-03-19 16:52

張國煒籲桃機跑道停機坪快改善 莫擋財於外

2019-03-19 21:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top