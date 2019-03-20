中醫也有眼科？糖尿病患中西合併治療搶救視力

2019-03-20 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



68歲郭姓糖尿病患罹病20多年，因4年前吃藥過敏，就不再碰西醫，也不測血糖，直到去年底視力嚴重減退，其妻因關節痠痛到中國醫藥大學附設醫院中醫部就診，發現中醫也有眼科，經向中醫部醫師陳瑩陵求診，確診是糖尿病視網膜病變，聽從醫師建議採中西合併治療搶救視力，如今不但眼疾獲得改善，血糖也獲得獲控制。

中醫也有眼科？醫師陳瑩陵說明，從中醫眼科古籍的病案記載可以發現，眼睛疾病從古至今都是困擾人，隨著智慧手機發達，眼睛文明病大幅增加，眼睛保健獲重視。預防視力減退、乾眼症、黃斑部病變等，中醫眼科透用傳統中藥、針灸、穴位按摩，提供民眾視力保健的新選擇。

醫師陳瑩陵說明，經詢問患者的病史，並利用「阿姆斯勒方格表」測試黃斑部病變，發現患者有視物扭曲的現象，懷疑郭姓病患極可能是多年糖尿病所引發視網膜病變，經抽血檢查糖化血色素，發覺患者數值是正常人4到6倍。