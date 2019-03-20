客運鬆綁7休1沒必要就廢止？業者觀望林佳龍態度盼保留

2019-03-20 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今年因應長達9天的農曆春節連假，勞動部在年前開放鬆綁客運業者七休一，結果交通部長林佳龍一聲令下，全國49家業者無人申請鬆綁，立委蔣萬安今在立院高聲批評勞動部把關不力、嚴重失職，許銘春也強硬表示不認同，稱交通部是事業主管機關，當初是交通部提案，勞動部嚴格把關並設置限制條件，勞動部也在2月底發文給交通部，要求重新檢討客運業需求，「如果沒有必要性，我們就廢止。 」

勞動部今年1月公告汽車客運業「10休1」彈性工時鬆綁，客運業往後在農曆春節等年節、紀念日或國定假日最多可連上9天班。當時交通部長林佳龍下達三道裁示，要求客運業盡可能朝「7休1」排班，若遇變動必須經公會同意或勞資協商；其次，公開採用「10休1」鬆綁方案的業者資訊，保障消費者知與選擇的權利；第三，要求各客運業者提報春節駕駛員排班表。結果最後全國49家業者無人申請鬆綁。

統聯客運總經理李建文表示，這個措施是交通部、勞動部，好不容易經過大家的心血爭取出來的，雖然今年農曆春節和228連假沒有用到，但不代表以後不會用到。他說，春節連假9天、228連假4天，旅客其實已經有分散了，但客運業者最大量的是在選舉期間，像是總統大選、母親節假期，真的會用得到。他認為，既然這是大家心血的結晶，再多聽一下勞方、資方，雙方對制度增修的意見，不要輕言廢止。

以首都客運跑台北宜蘭地區，李建文解釋，每逢選舉、母親節時，都是客運運量最大的時候，當然希望這一天，所有車子都能動員，可能駕駛會因此延休一天。對於記者詢問是否可透過排休解決？李建文解釋，或許他有100個司機，95個司機已挪好假，但可能還有5個司機，體力、狀況可以的狀況下，希望能多上班一天，這制度就能發揮功能。他強調「這制度不是讓所有人減少休假或延休，只是針對少數3％、5％司機，該辦法就能發揮功能，讓疏運圓滿。

統聯客運表示，春節、228連假就算想申請，但當時部長對外說要公佈申請業者名單，也讓業者倍感壓力、不敢申請，雖然連假期間業者會努力調配人力，但春節、228沒申請也不保證以後用不到，尤其當地方政府辦活動、連續假期接近時，都仍有需要申請，盼能保留彈性，不要廢止。

也有業者直言「早有預判會這樣」，直言當初就是看了部長一聲令下，公路總局、所有業者都有壓力，統統認為「最好不要申請」，如今事態演變至今，「現在大家都在觀望林佳龍的態度。」

交通部官員私下表示，此事茲事體大，需要進一步討論再對外回應。