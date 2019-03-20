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元智大學「感動桃園心旅行」 奪全國遊程設計冠軍

2019-03-20 15:09聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

元智大學Egret工作隊成員社政系二年級的桂尚琳、羅誼玳與管院英語專班江亭儀，日前組隊參加全國大專校院暨高中職遊程設計競賽「感動桃園心旅行」競賽，在130多支大專組隊伍激烈競爭中，技壓各校好手獲得第一名。

2019全國大專校院暨高中職遊程設計競賽－感動桃園心旅行分為大專組、高中職組，各隊要設計三天兩夜的遊程，並規定費用上限與行銷策略、風險評估做為競賽標準，因為是高水準的比賽，吸引各縣市學生隊報名。Egret團隊靠著極佳的創意、設計精美的簡報與手冊、流暢的表達能力脫穎而出。

元智大學通識教學部執行教育部「大學社會責任實踐計畫（USR）」，為培育青年導覽人才成立Egret工作隊。桂尚琳、羅誼玳、江亭儀參加「感動桃園心旅行」競賽，設計了「蓋章找找樂，趣桃來作客」遊程，以人文、自然、手作、蓋章做為主軸，並將目標客群設定為學生，造訪桃園著名自然與人文景點，再安排動手體驗與蓋章闖關活動，增添旅途中的趣味。

工作隊團長桂尚琳表示，透過競賽發掘許多有趣的景點並串連起來，很高興得到評審青睞，肯定他們的成果和表現。

元智大學通識教學部主任梁家祺表示，參賽同學長期探索桃園在地文化並接受導覽培訓，Egret工作隊表現對桃園的熟悉度，讓其他團隊望塵莫及，是贏得第一名的主因之一。

「我常常回來學校，就是希望從年輕人身上得到更多創意」，萬能科大觀休系教授吳宗倫擔任評審，也是資深旅遊業者，他認為元智大學團隊不僅簡報設計精美，蓋章闖關活動更是創意十足，對於Egret工作隊的遊程十分讚賞。

梁家祺說，能獲殊榮，也證明元智大學深耕在地文化已有斐然成就，未來將繼續努力下去，因為「愈在地、愈國際」。

前三名參賽團隊與評審、工作團隊合影留念。圖／元智大學提供
前三名參賽團隊與評審、工作團隊合影留念。圖／元智大學提供
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奪冠的Egret工作隊與評審中華旅行企業協會陳松桂理事長合影。圖／元智大學提供
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