影／法籍仿生互動式裝置藝術家 創作哪吒六臂竹鎧甲

2019-03-20 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



來自法國的擅長仿生互動式裝置藝術家Jonathan Sitthiphonh喬納森·西瑟芬，在駁二駐村期間帶著學童們運用厚紙板做出可以活動的生物肢體，更挑戰東方材質竹體結構，完成想像中大鬧龍宮的哪吒六臂竹鎧甲，穿戴起來還可以控制彎曲伸展等動作。

首次來台的喬納森，對於台灣在地文化很有興趣。他表示，很喜歡華語功夫片，也接觸過西遊記等名著，發現哪吒的特殊身體構造與自己的創作理念相互呼應，因此決定以此做為這次駐村計畫的創作主題。

喬納森長期研究機械結構與人體之間的相互關係，天馬行空地在人體上安裝許多人類所沒有的結構，試圖創造出無限可能。穿戴式作品酷似電影裡的鋼鐵裝，採用仿生、擬態的概念，將這些幻想的肢體裝載在人身上。

喬納森在駐村期間更與高雄市立鼓山國小教師劉聖秋合作，帶著17名體育班學生一同進行工作坊，利用紙板與膠帶等簡單材料創造生物肢體，製造出頭、手、腳、尾巴等不同部位，並穿戴在自己身上，覺得「超神奇！」

喬納森在駁二駐村3個月期間，深入瞭解高雄人文生活與宗教信仰，也試著就地取材，首次挑戰以歐洲少見的竹子作為材料。工作人員帶著他拜訪在地玉山竹行，向高齡近90歲的老師傅陳仙泰請教工具、剖竹技法與塑型技術，喬納森花費了許多時間自我專研，將過去木作榫接的經驗融入竹藝創作，成為這次創作的主要挑戰。