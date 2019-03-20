30歲女生滿口蛀牙 進食困難也不敢開口笑

2019-03-20 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



佳里奇美醫院牙科主任毛念平在門診收治一位30歲的年輕女性，因牙齒疼痛已久無法進食，影響生活作息及社交活動而求診，毛念平發現其口腔清潔不佳、滿口蛀牙、後牙沒有穩定的咬合、再加上之前接受過牙科治療的牙齒排列也不整齊等，經提供跨專科整合治療 ，才讓該名女子重拾笑容，也順利參與社交。

毛念平表示，病人希望改善現有口腔牙齒的狀況，能夠好好的正常進食，改善生活作息，也擺脫以往不敢與社會大眾接觸的陰影。他首先最重要的就是在治療前讓病人接受牙科的X光影像檢查、口內照片、牙齒模型，在治療前經過不同領域的專科醫師評估後定出一個符合病人的治療計畫、與病人有充分討論再開始實施口腔治療。

一開始贗復科醫師評估病人缺牙部位的空間是否足夠、咬合的關係、以及最後的贋復設計，讓病人接受口腔治療後可以達到整體美觀的需求及享有較好的咀嚼功能。

治療計畫確定後由口腔顎面外科的醫師將蛀牙較嚴重且預後不好的牙齒拔除，牙周病科醫師教導病人口腔衛生保養及改善牙周發炎的問題，牙髓病科醫師將蛀牙造成牙髓神經發炎的牙齒以及需要手術區域鄰近有根尖病灶的牙齒進行根管治療。

接著交由贋復科醫師製作臨時假牙，再讓齒顎矯正科醫師進行齒顎矯正改善牙齒排列不整齊、或是對需要進行植牙手術的區域做一些矯正微調，讓病人植牙後能夠有效的做好口腔清潔的照顧。

隨後再由牙周病科醫師評估病人的缺牙部位，在植牙手術時是否會造成神經解剖構造的損傷，另外評估缺牙區域是否有足夠的齒槽骨可以將人工牙根植入在正確的位置，或是齒槽骨有缺損的部分需要在植牙手術的同時進行補骨及植皮，讓人工牙根周圍的軟硬組織較完整、術後容易維持清潔而降低發炎的機會。最後再由贋復科醫師替病人設計符合病人適當咬合功能以及美觀的門面讓病人恢復自信、勇於參與社交活動。