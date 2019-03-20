影／超壯麗明石海峽大橋 兩公里沒橋墩

2019-03-20 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本明石海峽大橋1998年開通，是連接兵庫縣神戶市與淡路島的交通要道，至今仍是世界上跨距最大的橋樑及吊橋。

明石海峽大橋跨越明石海峽，全長3911公尺，橋墩跨距1991公尺，寬35公尺，兩邊跨距各為960公尺，橋身呈淡藍色。因為橋面下是國際船運通行海路，為了讓大型油輪通過，跨距極大是明石大橋最大特色。明石大橋橋塔高298.3公尺，世界排名第三，僅次於法國密佑高架橋以及中國蘇通長江公路大橋。除了作為公路橋樑，供電用的電纜、電信用的光纜及運往淡路島的自來水幹管也都裝設於明石大橋橋面下，供應淡路島的基礎生活。

提到明石大橋，多數人或者都只把他當作交通工具，但橋身本身也非常值得一看，作為全球跨距最大的吊橋，可承受芮氏規模8.5強震和百年一遇強烈颱風。本四高速公路公司推出了明石大橋觀摩方案，可以從298公尺高的橋塔上，感受明石大橋的壯觀。