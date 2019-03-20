中華郵政將採購800輛電動機車 電動三輪車迎戰落山風
行政院宣示2035年禁售燃油機車的目標，中華郵政去年初也將燃油機車更換為電動機車，不過國內電動機車主要作為代步工具，仍有馬力、續航力不足等問題，在國內業者大幅改善性能情況下，中華郵政今年預計再採購8、900輛，另也將採購首批「電動三輪車」，載重與平衡更佳，將優先投入有落山風、淹水等路況的恆春地區，最快年底前亮相。
中華郵政配合行政院「空氣汙染防制行動方案」，去年開始推動電動車普及化政策，目標7年內投入6.5億元預算，逐年添購電動機車，目標全面汰換現有8946輛燃油機車。中華郵政首批電動機車隊去年初成軍，共計1627輛投入大台北、高雄等都會區使用。
不過，由於電動機車馬力與續航力有限。中華郵政董事長魏健宏表示，電動機車主要是代步工具，首批車隊上路後發現有爬坡上不去等問題，Gororo、三陽、光陽等國內機車業者改善性能已有初步成果，今年決定再次採購8、900輛新車。
中華郵政也透露，今年另將採購首批「電動三輪車」，車頭後方加裝車廂，載重量更多、平衡感更佳，目前德國、法國已使用，將優先投入恆春地區，因應當地落山風、淹水等艱困路況，以及快捷郵件夜間投遞使用。
中華郵政表示，新款電動車馬力從4.5千瓦增至6千瓦、續航力至少達50公里，馬達性能也提升，更符合郵差遞送郵件需求，明年將再採購千輛；三輪車續航力可望達120公里，行駛中也更穩定。但偏鄉地區由於郵差每日工作路程較長、可能達120公里，仍難以電動化。
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