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不是「生長痛」！ 孩子腳痛可能是骨骺炎

2019-03-20 13:26聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

在發育期間，除了要注意小朋友能否長高外，也千萬不要忽略了「莫名其妙腳痛」的現象；足踝專科醫師朱家宏表示，如果小朋友老是抱怨腳跟痛，很有可能是「骨骺炎」所致，未必是發育的生長痛，因此要特別注意。

朱家宏在其新書「自己的腳痛自己救指出，骨骺炎不只發生在跟骨。基本上，只要有生長板的地方，就有可能會因為使用過當引起骨骺炎，但腳跟因為是運動、活動時應力最大的地方，所以也最容易發生跟骨骨骺炎。對多數人而言，是很神秘的病，也常常會被誤診為足底筋膜炎，可是它與足底筋膜炎的症狀卻不盡相同，包括骨骺炎的痛較為分散，不像足底筋膜炎的痛點集中在腳底。

此外，若不小心引發了骨骺炎，可能多休息後症狀就會緩解，不像足底筋膜炎，每天一下床就會痛，腳踩踏時也會不舒服。

造成骨骺炎的主因，多是運動太過劇烈所致。朱家宏表示，研究顯示，骨骺炎的好發族群，多是8到11歲的男生，女生就比較少。因為這階段的男生活潑好動，患骨骺炎的機會較高。除了腳跟外，還有哪些地方容易發生骨骺炎呢？基本上，腳掌前端的蹠骨頭也會產生骨骺炎，有時候甚至會延伸到成人階段，形成慢性問題，最後甚至要進開刀房。反而常見的跟骨骨骺炎，還不至於會因為延遲治療讓病症惡化到這麼嚴重，一般保守治療就可以有不錯的效果。

朱家宏表示，骨骺炎並不是很嚴重的疾病，但對一些好動的小朋友會造成困擾。如果發生骨骺炎，首先就是要多休息，復元後，也不要忘記運動一定要適度，不要過頭。其次，選擇一副適當的鞋墊，會對症狀的緩解有很大的幫助。比如說，市面上一些矽膠材質的「足跟鞋墊」(非足弓)就是不錯的工具；它可以幫助小朋友的腳跟提高，力量就會向前分散，足跟的壓力就會減少；此外，矽膠還可以有效分散每一步的力量，運動時會覺得比較舒服，沒這麼痛。

等孩子年紀再大一點，骨化中心開合之後，這些問題自然會隨風而逝。朱家宏表示，小朋友遇到莫名的腳跟痛時，也不要再當成「轉大人必經的生長痛」來處理，以免有所延誤，為了降低困擾，應建立正確醫學認知，一旦發生狀況，立即尋求專科醫師的診治才是正道。

足踝專科醫師朱家宏表示，骨骺炎好發在8-11歲小男生，但常被誤以為是生長痛，或誤...
足踝專科醫師朱家宏表示，骨骺炎好發在8-11歲小男生，但常被誤以為是生長痛，或誤診為足底筋膜炎。記者劉嘉韻／攝影
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筋膜炎醫師誤診
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