關懷慢飛天使 桃園長庚攜手福容飯店手作潤餅體驗

2019-03-20 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



照顧發展遲緩兒童，不少家長疲於奔命，帶著孩子上各類早療課程，真正親子相伴時間並不多，台塑企業特別於婦幼節前夕，結合桃園長庚紀念醫院、福容大飯店，舉辦「春暖花開、讓愛飛翔―慢飛天使潤餅初體驗」親子活動，桃園長庚紀念醫院副院長蔡文鐘表示，慢飛天使的家庭生活，常是緊湊而忙碌的，希望透過這場有趣且應景的潤餅親子共作活動，讓家長及孩子放輕鬆的玩，多一些美好的生活回憶。

台塑企業暨王詹樣基金會自2006年起推動「早療服務成效提升計畫」，至2018年底計畫已投入超過6億元，約80個早療單位、發展遲緩幼童2萬多人次受益。今年「慢飛天使初體驗」以歡樂活潑角度關懷慢飛天使，台塑企業提供玉米筍、胡蘿蔔及綜合菇類等三色蔬菜作為潤餅食材，福容大飯店行政主廚鄧正中，親自示範製作的三色潤餅捲，讓現場25位孩子與家長人手一份潤餅材料，體驗親手製作潤餅的樂趣。

營養師現場也進行營養教學，提供三色蔬菜的營養知識給家長和孩子，如玉米筍富含纖維素，可促進腸道健康；胡蘿蔔的β胡蘿蔔素在人體內轉化為維生素A，可保護皮膚和眼睛；綜合菇類富含多醣體，有增強免疫力及降低癌症發生率等功效。

長期關照早療孩童的桃園長庚復健科陳嘉玲醫師表示，根據世界衛生組織統計，發展遲緩兒童的發生率約為每100人中有6至8%，等於每12至16個孩子就有1個有發展遲緩現象。發展遲緩兒童是指因身體或心理社會等因素，導致一項或多項發展層面，如認知、語言、動作等能力，較同齡孩童落後或異常的現象。

如何知道自己的孩子是否發展良好，陳嘉玲建議，家長可利用「發展里程碑」觀察孩童的日常生活表現。每個年齡層皆有多數兒童所具備能力，一般用來觀察孩子是否有發展遲緩現象的依據。若有一個（含）以上的發展面向較一般兒童明顯落後或未通過發展里程碑，可能有發展遲緩情形，建議至醫院由醫師及專業人員進行進一步的評估與治療。