早療童復健邊做邊哭 媽：聽孩子哭很心碎

2019-03-20 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



照顧發展遲緩兒童非易事，今年2歲5個月的小西瓜（化名），在出生時醫師評估需進行診斷，於1個月大時確診為唐氏症寶寶，雖讓家人十分震驚，但仍然樂觀面對，爸媽不僅花更多心力照顧，也陪著小西瓜每週回診做復健，希望讓小西瓜快快跟上同齡孩童腳步，預計今年也將前往一般幼兒園就讀。

小西瓜的媽媽李佳芳說，家族沒有相關病史，婚前健康檢查皆相當正常，但醫師經診斷、得知小西瓜患唐氏症時「那種心情難以言喻」，相較之下爸爸比較樂觀，認為既然孩子都生下來，那就要好好勇敢面對、陪他長大，因此自0歲開始便進行早期療育，每週進行1次復健。

「我們原以為唐氏症寶寶什麼都不會」李佳芳說，一開始對唐氏症的既定印象，以為他什麼都不會，但其實不然，在日常生活中教小西瓜任何事情，都可以很快適應、學習，比如自己吃飯、學爸媽拍手，後來李佳芳和先生生下小兒子，小西瓜見弟弟哭鬧，還會學爸媽拿奶嘴安撫弟弟，進步幅度在爸媽眼中看了甚為感動，加上小西瓜平時鮮少哭鬧、不時喜歡露出可愛笑容，對父母來說小西瓜是他們的「天使寶寶」。

李佳芳說，起初生小西瓜時仍有工作，初期都由母親幫忙帶回診。外婆說，屢次帶小西瓜復健，都需要做穴道刺激，由於強烈痛楚，對年幼孩子來說十分難耐，時常復健半小時「孩子就哭半小時」，看到孩子哭成這樣，外婆和媽媽也不禁紅了眼匡，心中更是五味雜陳，常問「別人的孩子童年都在公園快樂玩耍，但我的孩子卻要忍受復健痛苦」，雖然如此，但復健有助於發展遲緩兒童學習進程，因此再苦也要陪著孩子接受治療。