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漁港開放釣魚？漁會串連反對：少數人娛樂製造大問題

2019-03-20 12:01聯合報 記者游明煌╱即時報導

有釣友連署向政府表達修正漁港法全面開放漁港港區釣魚，但各地漁會強力反對，為求解決之道，行政院4月3日邀相關單位研商。基隆區漁會總幹事陳文欽今天上午說，不能因為少數人講開放就開放，因為他們的娛樂需求，影響了多數人的生計，解決小問題，卻製造更大的問題，更加不當，目前全國漁會總幹事正在串連反對。

據調查全國222處漁港僅18處開放釣魚，爭議和亂象存在已久。不過，漁港主管機關漁業署和各縣市政府及主管商港的各港務分公司，對全面開放釣魚的態度均十分保留，認為須兼顧安全、審慎評估。

基隆區漁會總幹事陳文欽今天受訪表示，全國的商港先開放就解決了，為何不先開放？「商港是人，漁港的就不是人？」，應先開放商港再開放漁港，政府一定要慎重，全面開放漁港釣魚會影響到漁民作業，不能因為少數人講開放就開放，因為他們的娛樂，影響了多數人的生計，解決小問題，卻製造更大的問題，更加不當，目前全國漁會總幹事正在串連反對。

陳文欽表示，釣客製造垃圾亂丟，現在就已經都趕不走，也講不聽，全面開放後出事誰要負責，政府要負責嗎？一定要在安全及管理的前提下才可以，釣客在漁港亂丟垃圾、在碼頭旁亂釘鐵釘，影響漁民作業，全面開放釣魚有安全之虞不可行，萬一踢到鐵釘會掉到海裡，非常危險。

陳文欽說，他同意開放漁港釣魚，之前也有一些地方開放，但有管理嗎？不能是全面開放，而是在適當的地點，要有管理，在安全及不影響漁民航道的情況才可，以八斗子漁港為例，每年有3萬多航次進出，非常的密集，不能因為釣魚的娛樂，影響到漁民的生計。

但八斗子漁港一名釣客今天受訪說，大家互相啦，釣客多是一些年紀比較大的，這是最便宜的娛樂了，他們都在岸邊不會影響航道，在岸邊釣也不會有危險，比到海邊礁岩安全多了。

基隆港務分公司港務處長傅世鎰則表示，因為民眾有海釣的需求，港務公司在商港適當的位置已有開放釣魚，目前管控情況良好。

基隆區漁會總幹事陳文欽今天上午說，不能因為少數人講開放就開放，因為他們的娛樂需求...
基隆區漁會總幹事陳文欽今天上午說，不能因為少數人講開放就開放，因為他們的娛樂需求，影響了多數人的生計，解決小問題，卻製造更大的問題，更加不當。記者游明煌／攝影
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基隆區漁會總幹事陳文欽今天上午說，不能因為少數人講開放就開放，因為他們的娛樂需求...
基隆區漁會總幹事陳文欽今天上午說，不能因為少數人講開放就開放，因為他們的娛樂需求，影響了多數人的生計，解決小問題，卻製造更大的問題，更加不當。記者游明煌／攝影
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基隆區漁會總幹事陳文欽今天上午說，不能因為少數人講開放就開放，因為他們的娛樂需求...
基隆區漁會總幹事陳文欽今天上午說，不能因為少數人講開放就開放，因為他們的娛樂需求，影響了多數人的生計，解決小問題，卻製造更大的問題，更加不當。記者游明煌／攝影
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漁民基隆港行政院
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