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鼻敏感困擾近十年 竟是鼻中隔嚴重彎曲

2019-03-20 15:10香港01 記者黃詠榆／報導

古先生形容，術後感到「前所未有的呼吸順暢」。 記者黃詠榆／攝影
古先生形容，術後感到「前所未有的呼吸順暢」。 記者黃詠榆／攝影
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不少人受鼻塞問題困擾時，第一時間聯想起鼻敏感，耳鼻喉專科醫生指出，可能與鼻結構有關。古先生受鼻敏感困擾約十年，多年來求醫服藥卻未見改善，去年接受內窺鏡檢查，始發現自己鼻中隔嚴重彎曲。他做手術後感到「前所未有的呼吸暢順」。

港怡醫院耳鼻喉科專科顧問醫生簡穎妮指，不少患者如古先生一樣，有鼻中隔彎曲卻不自知，反以為自己是嚴重鼻敏感，找不到源頭根治，導致鼻敏感問題愈加嚴重。

古先生受鼻敏感困擾約十年，主要出現鼻塞、鼻水等症狀，「起初只有天氣變化時感到不適，但近幾年情況嚴重，不時都會感到不舒服。」他為此長期看醫生，後期更自行到藥房配藥，「漸漸次數愈多，每個月都要服藥，依賴藥物情況好嚴重。」除了造成藥物依賴，由於受鼻敏感困擾，亦令其精神欠佳，影響日常工作表現。

他去年做內視鏡檢查，才發現鼻中隔彎曲問題，「經檢查後，先知入面鼻中隔嚴重彎曲、鼻甲肥大。」服用了藥物一段時間，亦未見改善，始決定使用內視鏡進行鼻下甲減容手術及鼻中隔矯形、鼻中隔重建手術。古憶述，術後兩星期開始感到「前所未有的呼吸暢順，以前右邊鼻孔經常塞，但現在兩邊都通暢，好開心、好精神。」

港怡醫院耳鼻喉科專科顧問醫生簡穎妮解釋，大多人的鼻中隔彎曲非先天性問題，而是後天鼻歪曲，如受過創傷、成長過程愈生愈歪。簡提及，鼻中隔彎曲的徵狀如明顯鼻畸形、長期鼻塞而用藥也沒改善、面痛、頭痛等。她又解釋，由於鼻中隔彎曲，令其中一邊沒足夠空間，形成鼻塞。

簡穎妮指出，鼻中隔成型術能有效矯正彎曲的鼻中隔，若個案簡單只需約45分鐘，不需外在切口，只須於鼻腔內進行。不過，她提到若小朋友的鼻中隔沒嚴重影響呼吸，不會建議做相關手術。她解釋，由於生長中心在鼻中隔附近，若在患者完全成長前移動，或影響臉部發育。她續指，當女生成長至約17歲、男生成長至約18歲才可考慮做手術。

她補充，內視鏡檢查有助對症下藥，「古先生屬於嚴重鼻敏感，做完手術後改善成輕微鼻敏感」。

港怡醫院耳鼻喉科專科顧問醫生簡穎妮解釋，大多人的鼻中隔彎曲非先天性問題，而是後天...
港怡醫院耳鼻喉科專科顧問醫生簡穎妮解釋，大多人的鼻中隔彎曲非先天性問題，而是後天因素，如受過創傷、成長過程愈生愈歪等。 記者黃詠榆／攝影
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文章授權轉載自《香港01》

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