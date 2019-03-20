最夯SUP水上運動在高雄愛河 3月24日免費體驗

2019-03-20 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



近年超夯的「立式槳板SUP」水上運動，3月24日中午12點到下午5點，在高雄愛河河西路舉辦推廣活動，完全免費體驗。民眾只需穿著輕便服裝，擔心落水者再準備一套衣物，現場還有精彩的音樂演奏、水上瑜伽表演、摸彩獎，歡迎民眾踴躍參加。

這次活動由高雄科技大學海洋休閒管理系、光榮國小、聯合艦隊團主辦，提供許多樣式SUP，讓民眾可以試划感受體會。

光榮國小校長李哲明表示，SUP運動全名是 StandUp Paddleboarding，中文可稱立式槳板。這項運動型式起源於夏威夷，結合衝浪與傳統手划槳板，由類似大型衝浪板的浮板加上一支略高於身高的單槳組成，運動者划動槳板時可坐可跪更可以平衡站立，手拿單槳在水面行進。

主辦單位表示，SUP運動可以在游泳池中練習，走出戶外在湖泊、河流中可作旅游、探索、釣魚，在湍急的河川中更可進行激流挑戰，非常刺激。每年大鵬灣、全台各地以及世界各國都舉辦各種長短程繞標競速，規模越來越大，2013年美國戶外基金會將SUP列為首次參加戶外活動中最受歡迎的活動。SUP運動還能發展水上瑜珈、養生健康，此次愛河SUP推廣活動，就有專業的水上瑜伽表演。