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「美國機師」稱送大堆禮品 已婚婦付逾33萬仍收不到 覺受騙追討

2019-03-20 15:11香港01 記者林樂兒／報導

已婚婦人去年從facebook認識自稱生於美國，聲稱任機師的男子，個多月後對方說要送一堆貴重的禮物給她。婦人其後收到報稱物流公司職員的訊息，指禮物超重，她需付1.7萬港元罰款，婦人信以為真照辦。後來，對方再以請人押送禮物、徵收稅款等藉口，要求她存款。婦人前後6次付款，合共轉賬逾33.3萬港元，至職員指禮物被警方扣查，她告訴丈夫，才知是一場騙局。婦人昨（18日）入稟區域法院，追討款項。

原告鄭淑英入稟灣仔區域法院向5名居內地及日本的人士追討騙款。 圖／擷自香港01資...
原告鄭淑英入稟灣仔區域法院向5名居內地及日本的人士追討騙款。 圖／擷自香港01資料照
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原告為鄭淑英，5名被告依次為魏玲玲、馮孝福、譚介雲、古澤反章、高榮盛。據入稟狀資料，原告居於香港公屋單位，被告中有2人居於內地，1人居於日本。

「機師」聲稱美國出生

入稟狀指，去年9月，原告在facebook上遇到名叫「James Chung」的男子，該男給她北美地區的電話號碼，兩人成為朋友，並以Whatsapp聊天。James聲稱美國出生，任職機師。翌月，他表示買了一堆禮物予原告，並索取地址。

指包裹內有錢需付4萬元驗證

3日後，有來自馬來西亞的號碼傳訊息給她，對方報稱是物流公司IFS Logistics的職員，名叫Ivy。Ivy指禮物超重，著她將1.7萬元左右的罰款存入某戶口，原告即日照辦。翌日，Ivy指禮物中有錢，要原告再存4萬多港元以驗證真偽。

指內有10萬美金求付12萬港元

原告轉賬後，她又謂因禮物貴重，要3.5萬作看管，原告再次上當付款。數小時後，Ivy表示禮物中有10萬美元現鈔，因超過規定金額，需罰約12萬港元。

需3萬元聘保安押送包裹

原告按指示多次付款，2日後，Ivy要求她再給8萬多港元，其中3萬用作聘請保安員押送禮物，餘下款項將會退回。原告翌日以信用卡支付金額，下午收到Ivy指禮物抵港的消息。

包裹到港再求付3.9萬稅

惟禮物到港後，Ivy再稱香港海關徵收3.9萬港元税款，原告再刷卡付錢。Ivy訛稱會送貨，惟晚上向原告說物品遭香港警方扣起，警方將通知需付多少保金。原告向丈夫求助，始知整件事是騙局，其後報警。

原告共轉賬存入逾33萬港元予不同戶口，該些戶口分別由5名被告持有，她現入稟要求法庭頒令所有被告即時歸還款項，並追討利息。

文章授權轉載自《香港01》

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