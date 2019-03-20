三總成立創新育成中心 第一線醫療創意更快產品化

2019-03-20 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



臨床醫事人員在第一線照護，總能最快看到現有醫療可進步的方向，甚至冒出醫療創意發想，為了讓這些構想有機會產品化，讓更多患者受惠，三軍總醫院「創新育成中心」今正式成立，媒合院內近年臨床研究成果及院外業者高階製成技術專利，加速臨床試驗結果，將創新構想轉化為可具體運用的醫療產品，提供更好的醫療服務。

三總創新育成中心上午舉行剪綵揭牌儀式，同時與亞果生醫公司簽署全方位組織工程再生醫學領域合作備忘錄，成為創新育成中心第一家進駐合作廠商。三總院長蔡建松表示，三總目前擁有各科別臨床醫學等專業醫療技術，未來將分享現有研發成果、臨床治療模式、生物資料庫、臨床試驗中心及動物中心等既有資源，希望能與更多公司合作。

三總創新育成中心主任蒙恩表示，亞果生醫以研發生產組織工程修護材料為主，超臨界流體去細胞技術，可保持動物器官完整膠原蛋白支架結構，作為人體器官組織修護重建材料，目前三總與該公司正在進行人工眼角膜人體臨床試驗，即將進行多項產品合作開發包括骨科、牙科產品的人體臨床試驗。

蒙恩也提及，創新育成中心未來在外科醫療開發上，計畫嘗試豬動脈血管應用於心臟繞道手術、豬神經管應用於周邊神經及脊柱神經修護、豬輸尿管應用於輸尿管尿道萎縮的修護、軟骨組織的修護等重要臨床需求醫療材料；內科方面，將進行新藥、醫材及生命跡象監控儀器等照護病人新興技術開發。