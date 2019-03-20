中央大學北台灣最美400公尺木棉花大道盛開 櫻花也爭艷

2019-03-20 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



中央大學校址中大路一直到學校正大門400公尺長的木棉花道，有北台灣最美的木棉花道美譽，這周進入盛開花期，讓不少訪客、大一新鮮人驚艷，即使已經看了數年的師生每到棉花季節，還是覺得壯觀。

中大路兩側人行道不算有4個車道寬，筆直的大道直接著山崗上的中大正門，兩側豪華別墅一棟接一棟，校方在這段路種植約150棵木棉，襯托出中大的學術和校園大門派氣勢。

校方表示，道木棉樹形具陽剛之美，又被稱為「英雄花」，這時候放眼望去一片橙紅讓人讚嘆，加上校園裏也是百花盛開，春意盎然，假日成了熱門景點吸引許多遊客專程踏青、美拍拜訪春天。

中大總務處指出，中大校園到處可見花的縱跡，年初由來自日本的河津櫻、大寒櫻和大漁櫻等品種揭開新年序曲，3月一開始，環校道路的杜鵑接著登場，國鼎館前的田代氏石斑木與炮竹紅，以及百花川旁的巴西鳶尾等也來爭奇鬥艷。

中大湖附近的枝垂櫻每年驚豔綻放，櫻姿花色頗特別。另外，工五館停車場和鴻經館的吉野櫻、工五館停車場的黃花風鈴木與文學院藍花楹等，還有多年生植物白鶴芋、孤挺花、蔥蘭等也會3月底、4月初陸續開花，中大的春天就像個大花園般熱鬧繽紛。

總務處表示，中大校園植栽多樣性，樹木及灌木類開花種類高達60多種，為妥善照顧，事務組特別招募中大志工悉心呵護。另外，為喚起大家對樹木的重視與愛護，自民國96年起推出「樹木認養」活動，目前已有400多棵樹木被認養，每年植樹節前夕都會號召「樹木爹娘回娘家」探望，成效不錯。