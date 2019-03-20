影／媽祖給的好面子！洋桔梗廢莖葉變保養品

2019-03-20 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣「新港心」創生團隊，透過產官學合作，將新港鄉特有農產，俗稱「媽祖花」的洋桔梗廢棄莖葉，萃取出「洋桔梗純露」，成為保養與清潔高經濟產品，稱為「媽祖給的好面子 」，也成為循環經濟最佳示範。

新港心創生團隊，今天在新港奉天宮媽祖廟前，舉辦創生成果發表會，嘉義縣工商發展投資策進會總幹事林沐惠、嘉義縣議員陳文忠、團隊計劃主持人，四季春紅社企公司總經理黃采燕、嘉義大學森林暨自然資源系教授何坤益等人，都到場說明 如何將廢棄的洋桔梗莖葉再利用。

「 這產品是媽祖給的好面子！」黃采燕表示，洋桔梗是新港鄉著名農產，地方農民每年採收洋桔梗花外銷日本後，剩餘莖葉只能丟棄，因長期從事化妝品事業，讓她好奇洋桔梗莖葉是否也有香味，透過經濟部中小企業處指導，及嘉大教授何坤益等人協助，萃取「洋桔梗純露」成為保養與清潔高經濟產品，剩餘殘渣還可作有機肥，成為真正循環經濟再利用。