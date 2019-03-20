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柯韓出訪都「卡卡」 總統熱門人選掉漆 誰在給壓力？

低週波治療器電流未漸進增強 熟女還沒改善痠痛先暈眩

2019-03-20 10:56聯合報 記者羅真╱即時報導

低頭族、久坐上班族，容易因姿勢不良造成痠痛，有民眾會藉由低週波治療器緩解肌肉痠痛，不過醫師提醒，每個人對於電流刺激強度的反應不同，強度調整宜漸進增加。日前就有一名50歲女性為緩解腰背痠痛，但可能因體質較敏感、適用的強度不能那麼強，才電15分鐘就發生暈眩與低血壓。

三軍總醫院復健醫學部主治醫師蔣尚霖說，「低週波治療器」或稱為「經皮神經電刺激器」，可將電流利用患者皮膚上的黏貼電極傳到患者體內進行刺激，達到肌肉放鬆、痠痛舒緩等效果。

低週波治療器常被用於下背痛、肩頸痠痛、末梢神經麻痺、減少疲勞感、預防肌肉萎縮、促進血液循環等，不過，人體部分區域並不適用。

蔣尚霖說，頭顱、心臟、頸動脈易受到外來電流影響，像是電刺激頸動脈位置可能立即發生低血壓，因此肩頸痠痛患者要注意避開頸動脈，改電頸部較後方的斜方肌位置就好。

蔣尚霖建議，有需要的民眾可一天兩次，一次最多30分鐘。電流強度調整應是漸進式的，慢慢調到可承受的範圍、肌肉有稍稍跳動即可，且不是越痛越好，太痛反而會導致更痛、肌肉燙傷、肌肉或神經損傷等。

另外，部分人群並不適用，包括體內植入心律節律器或去顫器等裝置、身上有接電子醫療設備、癲癇、懷孕初期、發燒38度以上、剛發生腦中風等腦血管障礙、新生兒、糖尿病、高血壓、脊椎骨折、扭傷和肌肉拉傷、皮膚有傷口、身體潮濕、開車或正在操作儀器者。

食藥署醫粧組簡任技正黃維生提醒，低週波治療器屬於第二等級、中等風險的醫療器材，選購時要把握「一認二看三會用」原則，也就是認識低週波治療器為醫療器材、看清包裝上是否有衛生福利部核准的「醫療器材許可證字號」、使用前詳閱產品說明書等。

許多人會藉由低週波治療器緩解肌肉痠痛，不過醫師提醒，每個人對於電流刺激強度的反應...
許多人會藉由低週波治療器緩解肌肉痠痛，不過醫師提醒，每個人對於電流刺激強度的反應不同，強調調整宜漸進增加。記者羅真／攝影
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低週波治療器使用禁忌。記者羅真／攝影
低週波治療器使用禁忌。記者羅真／攝影
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患者醫師腦中風
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