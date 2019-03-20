母湯啊！ 低周波治療器貼頸 恐低血壓危及生命

2019-03-20 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



肩頸痠痛是國人的通病，面對疲勞，除了花大錢去按摩，還有民眾會購買低周波治療器幫助肌肉放鬆，但醫師提醒，曾有患者亂用低周波治療器，反而出現低血壓現象，而且若是錯誤使用器材，還可能危及生命。

「低周波治療器」又稱「經皮神經電刺激器」，作用原理是利用患者皮膚上的黏貼電極將電流傳到患者體內，透過表皮神經的刺激，阻隔大腦對於痛覺的接收，感覺不到疼痛，使患者能產生肌肉放鬆、痠痛舒緩及減輕不適症狀的效果。

網路謠傳低周波治療器，不僅可以消除疲勞，還可以減肥，讓許多男女趨之若鶩，三軍總醫院復健醫學部主治醫師蔣尚霖說，低周波治療器千萬別亂使用，減肥一事是完全沒有這類效果。

低周波治療器的使用方法，不是用愈久愈好，單次建議使用不超過30分鐘，使用時間過長，恐怕會造成肌肉過度收縮，且會造成周邊肌肉損傷，蔣尚霖表示，有部分的患者是不建議使用低周波治療期的，像有裝心律調節器等，會因為使用低周波治療器影響調節器，進而影響生命。

另外，肩頸痠痛是民眾最常使用低周波治療器的原因，蔣尚霖也呼籲，頸部都不建議使用，肩頸痠痛建議將產品位置擺在斜方肌的位置，若是放置在頸部，恐會造成低血壓，嚴重者恐昏厥，呼籲民眾注意。

食藥署醫粧組科長林欣慧表示，如果有罹患惡性腫瘤、心臟異常、懷孕或剛完成生產、脊椎骨折、挫傷、肌肉拉傷、血壓異常等情形者，使用前應先諮詢醫師，再依醫師指示使用較為適當。

另外「低週波治療器」不能使用於心臟附近、頸部以上、或有傷口皮膚，以免造成身體不適危及健康，不可不慎。林欣慧也強調低週波治療器屬醫療器材管理，在選購時，應選擇有衛生福利部核准之醫療器材許可證的產品。