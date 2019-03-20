大學個人申請今報名 68所大學招生總額逾5萬

2019-03-20 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



108學年度大學個人申請入學管道今天開始受理報名，今年有68所大學參與招生，招生總名額為5萬4978個。大學甄選委員會提醒，今年新增規定，考生須至甄選會網站自行設定個人專屬密碼，以強化個資安全性。

個人申請報名方式分為高中職學校集體報名和考生個別報名，3月19日至3月21日下午5時受理繳費，3月20日至3月21日每日上午9時至晚間9時受理報名，考生申請校系數以6校系為限，每個校系報名費100元，低收入戶考生免報名費，中低收入戶考生報名費可減免60%。

甄選會提醒，為強化個人資料安全性，今年新增規定，報名個人申請的考生，必須至甄選會網站自行設定個人專屬密碼，該密碼為報名、篩選結果（或分發結果）查詢、上傳審查資料、登記志願序等系統所需輸入的證號，請考生妥善保管。

報名截止後，甄選會將依報名考生學測、英聽、術科考試成績進行第1階段篩選作業，預計3月27日上午9時起於甄選委員會網站公告篩選結果。

甄選會表示，有報名學測的應屆畢業生，高一至高三上的在校成績證明，由就讀學校上傳至甄選委員會，考生不需自己上傳成績證明，3月19日至3月25日開放「高中（職）在校成績證明」查詢系統，考生若發現系統內查詢的成績有誤，應立即告知就讀學校或甄選會。