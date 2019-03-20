糖化血色素值高兩倍 中西合併治療改善視網膜病變

2019-03-20 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



68歲的郭先生患有糖尿病已逾20年，近年視力退化嚴重，以為是年紀大了而遲未就醫，日前陪妻看中醫，才知道中醫也有眼科，於是順便就診。經檢查才知道是糖尿病引發的視網膜病變，糖化血色素值更比常人高出兩倍。他在接受中西結合門診的雙重藥方治療及血糖控制下，視力模糊情形改善，看東西時明亮許多。

收治該患者的中國附醫中醫師陳瑩陵表示，郭姓患者本身有糖尿病史，且飲食上沒特別節制，導致血糖控制不佳，就診時表示看不清楚、眼前常灰濛濛一片，像有塊布蓋著。經透過「阿姆斯勒方格表」的黃斑部病變測試，發現郭先生有視物扭曲現象，覺得可能是多年糖尿病所引發的視網膜病變，因此抽血檢查糖化血色素，數值竟高達12.3，比正常人4至6的數值高出近兩倍。

陳瑩陵說，探就原因，郭太太提及丈夫以前服用西藥時曾過敏，所以很少吃西藥，血糖也很久沒有檢查，而平時飲食沒特別忌口，喜歡吃什麼就吃什麼。

郭姓患者透過中西結合門診搶救視力，經過3個月，血糖值趨於穩定，從200多降到接近100的正常值，視力模糊與昏濛濛感已改善，看東西時變得較為明亮。

陳瑩陵說，除了上述糖尿病致視網膜病變外，現在民眾也愛以手機傳訊、打手遊或追劇等，使乾眼症、黃斑部病變等疾病增加，除了西醫眼科外，建議也可透過中醫的傳統中藥、針灸、穴位按摩等方式來保健視力。