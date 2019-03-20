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反省「壓力+錯誤飲食」害自己41歲腦中風...腦神經科醫師：中風之後，我不吃這3種食物

2019-03-20 09:51商業周刊 文／邱顯學

壓力+飲食不當=引發腦中風的危險因子

退伍後我到林口長庚中醫部擔任住院醫師，一年後轉申請到彰化基督教醫院神經科，住院醫師超時工作如同跑馬拉松一般，有時為了可以休連假而調配值班，必須從週六的早上7點開始上班，一直到週一下午的5點才能下班。

奇怪的是，連續上班58個小時，或是值夜班時被護理站叫醒個4、5次，我的鼻炎、氣喘竟然也沒什麼發作，頂多就是睡眠不足，開晨會進行病例討論時腦筋打結。住院醫師超時工作，造成失憶、猝死的悲劇時有所聞，但對我來說，這正是實踐小時候體弱多病，所以希望自救救人的心願，即便任務再多、工作再忙，身心還是有著生活踏實的舒暢。

圖／商業周刊提供
圖／商業周刊提供
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之後因為想回鄉發展，我申請到高雄長庚中醫部，在中西醫專科共訓的制度下，取得神經專科醫師的中西醫執照後，歸建中醫部針灸科。回家鄉服務是心之所嚮，在高雄長庚的打拚過程雖然疲累，但過敏體質在此期間已改善9成以上，只有偶爾太疲憊，在深睡時有點哮鳴，或是偶爾手肘皮膚炎處有些發癢，鼻炎症狀倒是完全沒有發作過。

就我自己的經驗是，「忙碌」不一定是腦中風的危險因子，從當兵到住院醫師時期，我的生活忙碌但還算是身心健康。一直到2008年底，我急切的想要在自己40歲時有更多作為，戮力推動各種與腦中風相關的中西醫合治臨床研究與計劃，一口氣拚了包括國健局、衛福部（前衛生署）、國科會等共五個計劃專案，還投稿二份醫學論文開始，心理上承受莫大的壓力。再加上當時我還是成大醫工所的博士生，分身乏術之下，飲食又回到大學那種抓個麵包、喝杯咖啡解決一餐的狀態。簡單來說，當時我的身體情況就是處於一種心理壓力奇大，但又營養不良的狀態。

身為中西醫合治的腦神經專科醫師，我並非沒有風險意識，為了不加重自己的精神壓力，索性向已讀了二年的成大醫工所博士班辦休學，想趁著2009年的農曆年假好好休息、放鬆。沒想到，才過完農曆年假，2月25日我就腦中風了。

追溯我的致病因子，勉強算是有家族史，兩位祖母、一位祖父以及家父，都有腦中風史，而且三代腦中風的年紀，有年輕化的趨勢。但是，除了家族史之外，藉由個人的生活與工作簡史，探究自己的健康狀態與41歲就腦中風的可能關聯，我認為「心理壓力」加上「飲食不當」，就是引發腦中風的危險方程式。

中風之後，我禁絕食用精緻麵包、奶茶、拿鐵等混合性飲料，因為吃了這些東西不僅會忘記正餐的可貴，也容易引發胃脹或胃食道逆流。以時下的生活型態來看，對於人體來說，正餐或點心其實已難區分。因為在米麵食的正餐外，商業化的食品隨手可得，像是速食、泡麵、麵包蛋糕、拿鐵、奶茶類等飲料都含括在內。

人是哺乳類動物，所有哺乳動物都有類似的生理恆定機制，透過遺傳因子的表現，從胚胎到死亡，舉凡循環、消化、呼吸、免疫等系統都是自動化持續作業；這些恆定的生理時鐘，透過自律神經系統及內分泌系統調節身體各組織和器官的運作。

由於生理恆定機制，大多數哺乳動物可能因為對未知的環境適應不良而無法生存。但是，善於挑戰與探索未知的人類，卻運用科技的輔助，不斷的以基因改造原物種的某些特質，以化學物質填補食材的缺陷，對動植物進行改良與創新，以滿足（瞞騙）人類自己的味嗅覺。

這些「被改變」後的食物，對人體來說就是一個未知的環境。一般人是否思考過這些被改變後的食物對消化系統的影響？You are what you eat（人如其食），這句流傳已久的通俗諺語，適切表達了這些被改變後的食物對身心的長期影響。

常見謬誤，腦中風與體型無關

民眾對腦中風的常見謬誤，就是以為胖子容易腦中風。一般認為肥胖是代謝異常的代表，有了「三高」便離腦中風的風險更近，然而在臨床上，腦中風與體型無相關性，常常是病患在腦中風時，才知道自己有高血壓或糖尿病的潛因素存在。

所謂的三高――高血壓、高血糖、高血脂，統稱「代謝症候群」，是身體循環系統出現障礙的主要危險因子。的確，全世界腦中風預防的大型研究結果，幾乎也都與代謝症候群有關，避免或延遲代謝症候群的出現，是每個人都該注意的事。

一般來說，BMI（Body Mass Index）值超標和代謝症候群有較大的關聯，但並不代表胖子一定就會腦中風。不過，由於近年來以身體質量換算為準據的BMI，已成為評估是否發展成代謝症候群的一個預測值，還是鼓勵大家要時時檢視自己BMI的參考值。

大部分民眾只知道心肌梗塞的致命性，卻忽略了腦中風的致殘性。腦中風病人需付出的康復代價，除了長期投入與復健相關的人力、物力以外，再加上照顧失能者所必要的家庭照護者，衍生出兩個生產人力的損失，開銷遠比心肌梗塞的相關處理費用要高，這些都是國家社會家庭的長遠負擔。

對腦中風常見的5大誤解

1.胖子容易腦中風 X

腦中風與代謝症候群相關，而非對應病患的體型。

2.冬天容易腦中風 X

腦血管疾病患者的好發期，通常是在春夏或秋冬季節交替時。

3.飲食清淡或素食就不會腦中風　X

健康的身體，營養必須均衡，過少的油脂、水分、肉類（必需氨基酸）都會造成血管質變。

4.下班後運動就不容易腦中風　X

工作壓力與疲累的舒緩，應該以軟式的休閒活動為主，身心疲憊之下運動除了容易發生意外，還可能造成心腦血管休克。

5. 家族有人腦中風，我一定腦中風　X

家族遺傳體質並非決定腦中風的主要因素，雖然比一般無家族遺傳者多，但沒有必然性。

書籍簡介

下午5點02分，我中風了：中西醫雙執照、腦神經專科醫師的親身經歷告白
作者：邱顯學
出版社：商業周刊
出版日期：2019/03/20

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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