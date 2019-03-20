台鐵清明東西部幹線車票 熱門時間幾乎搶光

2019-03-20 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今年清明連假有4天，台鐵為疏運旅客，全線加開252班加班車，今天零時開賣。截至上午9時為止，總計完成18萬5984筆、31萬9368張訂票。熱門時間自強號座位票幾乎售完，但逾期未取的車票，3月22日上午9時將重新釋出。

截至今天上午9時為止，東部幹線車票部分，台北往花蓮及台東方向，4月3日中午12時至4月4日下午3時，長途自強號座位已售完。台東及花蓮往台北方向，4月7日下午3時以前長途自強號座位已售完。

西部幹線車票預訂概況，台北往高雄方向，4月3日下午2時至4月4日下午5時，長途自強號座位已售完。高雄往台北方向，4月7日上午11時至下午6時長途自強號座位已售完。

南迴線車票還訂得到，無論是高雄往台東方向，或是台東往高雄方向，長途各車次自強號都還有座位。其餘日期及時段，東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。

加開北花對號區間快車預訂部分，4月4日台北往花蓮座位已售完，其餘各日期及車次尚有座位。另4月3、4日及4月7日東線6班實名制列車，將於3月21日零時起開放身分證U、V及108年3月1日以前設籍花東的縣民網路訂票。

台鐵說，請完成訂票旅客，務必於2日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取之車票，將於3月22日上午9時重新釋出供民眾訂票。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請參閱臺鐵局訂票網頁餘票查詢功能。