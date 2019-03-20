今明空氣品質不佳 周五鋒面南下可望改善

2019-03-20 07:28 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今明兩天的天氣都相當穩定，天氣風險公司氣象主播賴忠瑋在臉書「氣象主播賴忠瑋」表示，要特別留意空氣品質，西半部都有可能達對敏感族群不健康的橘色提醒等級，中南部甚至有可能達對所有族群不健康的紅色警示等級。

環保署提醒金門、屏東(琉球)、三義及雲嘉南地區橘色提醒(對敏感族群不健康)；中部、斗六及高屏地區紅色警示(對所有族群不健康，宜減少在戶外活動)。

他說，雖然這兩天天氣還不錯，不過可能要減少戶外劇烈運動，尤其是有心臟、呼吸道或心血管疾病的患者，老年人及幼童也要留意，如果發現眼睛或喉嚨痛，就應該減少戶外活動，外出則要戴口罩。

天氣方面，今明兩天全台灣都可以見到陽光，他說，基本上也可以見到藍天，不過空氣品質較差的地方可能還是會感覺天空有點灰濛濛的。溫度則是偏溫暖，白天甚至會有點熱，溫度可達29到30度，是可以穿薄長袖或短袖的天氣，不過清晨和夜晚仍然只有20度左右，還是會有點偏涼，建議要搭配薄外套。

天氣之所以這麼穩定，他說，是因為這兩天台灣主要吹偏東南風到偏南風，水氣相對較少，加上風向帶來較溫暖的空氣，因此整體會還滿舒服的，有點春暖花開的感覺。

他表示，明天會更加明顯，風向以偏南風為主，甚至轉成有點西南風。不過也因為這個原因，使得空氣擴散條件轉差。今天以偏東風到東南風為主，因此西半部整體空氣品質都不好，明天轉為偏南風後，南部為迎風面，空氣品質可望略好轉，但是北部和中北部相對風速仍較微弱，空氣汙染物的濃度仍可能超標。預計周五鋒面雲系南下，東北風再增強後，北部的空氣品質可望改善。

周五鋒面南下後，台灣將自北而南逐漸轉為有雨或多雲的天氣，主要容易降雨的地區在迎風面的北部、東北部和東部，主要影響時間則以周五白天到周六白天為主。

他說，周日白天還是受到東北風影響，迎風面雲量仍然偏多，不過水氣減少，降雨機率也會大幅下降。周日下半天風向逐漸轉為偏東風之後，北部天氣就會好轉，不過東半部雲量偏多。周五及周六受到鋒面及東北風增強的影響，溫度也會與周四有明顯落差，北部白天高溫甚至會降到20度以下，要留意調整穿著。

氣象局說，明天天氣穩定，持續回暖，白天西半部高溫普遍都將超過30度，溫暖微熱，頗有有夏天的氛圍，各地大多為晴到多雲，只有午後山區有局部短暫陣雨。

周五鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東半部地區及南部山區將轉為有短暫陣雨的天氣型態，北部及東北部天氣明顯轉涼，高溫和明天相比有近10度左右的降幅，其他地區早晚亦偏涼；提醒北部及東北部的朋友，周四溫暖微熱似夏天，周五則乍暖還寒猶如冬天，留意這兩天氣溫驟降的變化，適時添加衣物以免受涼。

周六受東北季風影響，北部及東北部整天涼冷，其他地方早晚也將轉涼，水氣偏多情況下，中部以北、東半部地區及南部山區有短暫陣雨。