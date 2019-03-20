今明兩天熱如夏天！ 吳德榮：周五起變天 北低溫13度

2019-03-20 07:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今明兩天各地晴時多雲，大幅回暖、西半部高溫將升至30度以上，為春暖如夏的天氣。今天北部高溫約在31度左右、中部31度、南部33度、東部約29度。

周五至周日晨鋒面過境，周五中部以北明顯降雨，周六南部亦有降雨機率；東北季風增強、周五氣溫驟降，周六、周日清晨北台灣沿海空曠地區最低溫將降至13、14度左右；他說，乍暖還寒的天氣，有如洗三溫暖，應注意調適，莫輕忽。

他表示，周日上午起至下周二白天鋒面及東北季風減弱，仍有局部短暫雨的機率，氣溫回升。下周二晚另一波東北季風增強，北部、東半部及山區有局部短暫雨，氣溫略下降，稍轉濕涼。

氣象局說，明天天氣穩定，持續回暖，白天西半部高溫普遍都將超過30度，溫暖微熱，頗有有夏天的氛圍，各地大多為晴到多雲，只有午後山區有局部短暫陣雨。

周五鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東半部地區及南部山區將轉為有短暫陣雨的天氣型態，北部及東北部天氣明顯轉涼，高溫和明天相比有近10度左右的降幅，其他地區早晚亦偏涼；提醒北部及東北部的朋友，周四溫暖微熱似夏天，周五則乍暖還寒猶如冬天，留意這兩天氣溫驟降的變化，適時添加衣物以免受涼。

周六受東北季風影響，北部及東北部整天涼冷，其他地方早晚也將轉涼，水氣偏多情況下，中部以北、東半部地區及南部山區有短暫陣雨。