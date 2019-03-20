今明高溫上看30度 周五乍暖還寒降溫10度

2019-03-20 06:01 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今天天氣穩定，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多陽光露臉，白天氣溫持續回升，午後山區有局部短暫陣雨；白天北部及東半部舒適溫暖，中南部溫暖微熱；預測北部及東半部高溫約27到29度，中南部則可達31度左右，不過早晚仍有涼意，各地低溫約18至21度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸的朋友請留意溫度變化，以免受涼。

氣象局表示，明天天氣穩定、持續回暖，白天西半部高溫普遍都將超過30度，溫暖微熱，頗有有夏天的氛圍，各地大多為晴到多雲，只有午後山區有局部短暫陣雨。

氣象局表示，周五鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東半部地區及南部山區將轉為有短暫陣雨的天氣型態，北部及東北部天氣明顯轉涼，高溫和周四相比有近10度左右的降幅，其他地區早晚亦偏涼；提醒北部及東北部的朋友，周四溫暖微熱似夏天，周五則乍暖還寒猶如冬天，請留意這兩天氣溫驟降的變化，適時添加衣物以免受涼。