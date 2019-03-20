地震該多該少？ 專家：多而小最好

2019-03-20 05:53 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



科學家認為地球暖化會影響地震及火山運動的頻率及規模。（photo by 網路截圖） 分享 facebook 「地震太少是警訊！」日前有媒體報導，最近地震少是大震的前兆，此觀點被氣象局痛批太輕率。中研院研究員汪中和說，地表由板塊所組成，而板塊本來就需要正常的能量釋放。能量是一定的，地震數量少，規模自然大。他說，當然是希望板塊保持正常能量運作，即使地震多，但規模小也無傷大雅。

氣象局表示，目前世界各國對於地震預測工作皆處於研究階段，包括地震活動異常、地下水水位異常及地球磁場變化等都是其中方式，希望對特定時間、地點與一定規模以上地震進行發生機率的評估。

但氣象局說，現階段各種研究預測地震方法的成果還未成熟，有些地震發生前後根本沒有板塊活動偏低的情況，顯示地震活動偏低與未來大地震的發生，並無直接相關，以地震數量變化推論災害性地震是否發生，仍需長期觀測。

板塊能量需定期釋放

但汪中和說，媒體的說法並非沒有根據，地震是地殼擠壓產生的能量，既然板塊的能量是固定的，若沒有經過正常釋放，能量會逐漸累積，久而久之就會像火山爆發一樣全部衝出來。

他也舉例，1999年的921集集大地震就是如此，當年的地震與前後幾年相比格外偏少，地殼的運動明顯緩和許多，所以板塊能量一直累積，到了921的時候便「一次性爆發」。

暖化增強地震？

「地球暖化導致地震增加。」汪中和補充道，科學家們正提出假說，認為地球暖化會增加地球板塊的能量，進而引發更多地震。他也提到，暖化的動能會散布到大氣、海洋及地殼中，在海洋中會增強颱風的能量，到了地殼裡面則會增加火山爆發和地震的規模。

他表示，儘管此項假說目前還未正式發表，但就近幾年的觀察來看，地震和火山運動規模的增長都十分明顯，然而礙於觀察時間短，累積證明的樣本尚少，因此還無法成為讓眾人信服的正式學說。

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