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商漁港釣魚？ 釣友力爭，漁會喊不 政院下月協商

2019-03-20 00:03聯合報 都會社會中心記者／連線報導

各地釣客很喜歡前來垂釣的宜蘭大溪漁港，魚群豐富，常能滿載而歸。 圖／釣客提供
各地釣客很喜歡前來垂釣的宜蘭大溪漁港，魚群豐富，常能滿載而歸。 圖／釣客提供
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全台222處漁港 僅18處開放

國內釣魚人口至少百萬，但二二二處漁港僅十八處開放釣魚，爭議和亂象存在已久。釣友俞澤宇今年一月底在公共政策網路參與平台提議「修正漁港法全面開放漁港港區釣魚並全面興建釣魚平台」，不到一個月迅速通過附議，但遭各地漁會強力反對。為求解決之道，行政院四月三日邀相關單位召開協作會議。

釣友不僅爭取開放漁港釣魚，也盼商港解禁。立法院副院長蔡其昌日前協調爭取擴大開放台中港釣魚範圍，今天下午將帶領全國各大釣魚協會到行政院陳情，要求檢討全國商港、漁港開放釣魚是否可行。

不過，漁港主管機關漁業署和各縣市政府及主管商港的各港務分公司，對全面開放釣魚的態度均十分保留，認為須兼顧安全、審慎評估。

台灣環海且漁港密度高，擁有超過兩百座漁港；圖為草里漁港垂釣照片。 圖／新北漁業處...
台灣環海且漁港密度高，擁有超過兩百座漁港；圖為草里漁港垂釣照片。 圖／新北漁業處提供
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「你釣娛樂，漁民是顧三餐 怎麼爭？」

「你釣的是娛樂，漁民是顧三餐，為生計，怎麼爭啊？」基隆區漁會總幹事陳文欽表示，全國漁會總幹事正在串連反對，認為釣客在漁港亂丟垃圾、亂釘鐵釘，影響漁民作業，全面開放釣魚有安全之虞，絕不可行。

提案連署發起人俞澤宇說，在不到三千人附議時，農委會就主動派員連繫表達重視，他當場批評漁港法規定主管機關「應」公告開放民眾垂釣，應在法條上有必須之意，但多數主管機關因為漁會反對，不肯開放，已開放的漁港現況也很糟糕，顯然政府怠惰不作為，有瀆職之嫌，所以要求修法。

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「沒想到一字之差，就讓民間爭取十多年的漁港開放釣魚權益露出曙光。」俞澤宇說，農委會和政務委員唐鳳辦公室對他的訴求十分贊同，承諾積極處理，希望協作會議成為解決漁港釣魚亂象的機會。

為回應網路連署，唐鳳上周不僅到八斗子等漁港會勘，辦公室人員也拜訪許多釣團負責人。唐鳳並在臉書表示，行政院將舉辦協作會議，希望在釣友需求、漁民作業及地方管理量能之間，找出各方都可接受的交集。

因應協作會議，台灣釣權會、中華民國磯探聯盟釣魚協會等釣團和俞澤宇昨天召開會前會，進一步要求漁港主管機關半年內依法劃定禁止垂釣區域，訂定相關措施並公告開放，達到雙贏。

俞澤宇強調，外界批評製造髒亂、亂打洞、干擾漁民作業等，許多守秩序的釣友也很無奈，他在提案中已要求自律，希望成為共同遵守的規則，至於垂釣管制範圍、收費清潔等相關內容也可以談。

漁民行政院唐鳳
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