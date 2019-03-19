談管中閔任命 前教長葉俊榮：障礙大到不得不犧牲自己

2019-03-19 22:39 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部前部長葉俊榮去年12月24日宣布「勉予同意」管中閔接任台大校長，更以「十字架我來扛」請辭獲准。葉俊榮本月8日在台大管理學院以「政府的臉，人民的心」為題進行演講。談到台大校長案，葉俊榮表示，相當不幸地，整件事件拖延這麼久，造成社會紛擾。他當部長時，一心想要社會往前走，遇到障礙時就處理，即便障礙大到「不得不犧牲自己」，還是要以社會往前走為重心。

葉俊榮指出，台大有很多光環，也是台灣高等教育的旗艦，但台大是不是還在自已的光環中，有沒有往前走？台大內部是不是還有很多分裂、派系？葉俊榮語重心長地說，希望大家能夠以教育為念。

葉俊榮表示，過去的大學曾經在威權時期，被政府機關或黨國體制介入，連大學校長都必須由政府機關核可。一直到第二階段，學校才開始自治，教育才自主性站起來。

談到台大校長遴選案，葉俊榮說，校長遴選案拖了太久，社會焦躁不安，政治勢力也分別介入。學校內部的問題，變成推到整個社會上，「整個社會糾結的不得了。」

「站在愛護台灣高教的立場，非常希望大家能夠把力量集結起來。」葉俊榮說，如果繼續這樣下去，不是只有台大、教育受害，整個社會會非常紛擾，尤其是「旗艦」都出問題，確實是值得憂慮的事。