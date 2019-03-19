明後天暖如夏 周五乍暖還寒降10度

2019-03-19 22:10 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



中央氣象局表示，明天天氣穩定，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多陽光露臉，白天氣溫持續回升，午後山區有局部短暫陣雨；白天北部及東半部舒適溫暖，中南部溫暖微熱；預測北部及東半部高溫約27到29度，中南部則可達31度左右，不過早晚仍有涼意，各地低溫約18至21度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸的朋友請留意溫度變化，以免受涼。

氣象局表示，周四天氣穩定、持續回暖，白天西半部高溫普遍都將超過30度，溫暖微熱，頗有有夏天的氛圍，各地大多為晴到多雲，只有午後山區有局部短暫陣雨。

氣象局表示，周五鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東半部地區及南部山區將轉為有短暫陣雨的天氣型態，北部及東北部天氣明顯轉涼，高溫和周四相比有近10度左右的降幅，其他地區早晚亦偏涼；提醒北部及東北部的朋友，周四溫暖微熱似夏天，周五則乍暖還寒猶如冬天，請留意這兩天氣溫驟降的變化，適時添加衣物以免受涼。

氣象局表示，周六受東北季風影響，北部及東北部整天涼冷，其他地方早晚也將轉涼，水氣偏多情況下，中部以北、東半部地區及南部山區有短暫陣雨。下周日、一水氣稍減，不過北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲到晴。