故宮：4月開2場新故宮計畫公聽會 將廣邀各界人士

2019-03-19 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



針對故宮博物院「新故宮計畫」，立法院教育及文化委員會去年決議須開公聽會。但有大雙溪好土聯盟和提報故宮為文化景觀的人士指出，故宮預計4月辦理2場「說明會」，擔憂性質非「公聽會」；對此，故宮晚間再次重申，2場會議將比照「臺北市政府所屬各機關辦理公聽會應行注意事項」辦理，絕非一般說明會。

故宮表示，4月將辦理的2場關於「北部院區整擴建計畫」公聽會，現已進入籌備階段，待會議時間、地點、活動內容等相關細節底定後，將比照「臺北市政府所屬各機關辦理公聽會應行注意事項」相關規定，在召開會議10日前，以書面通知、公告相關內容，並邀請專家、學者、相關權益團體、意見領袖、有關機關、其他非政府組織或已知之利害關係人等各界人士參與。

故宮表示，該會議是依據「中華民國108年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」主決議內容辦理，屬公聽會性質，並非一般說明會。因此，會議時間會配合一般民眾，選擇於假日及周間下班後，各舉辦1場，對外說明目前計畫推動進度及辦理原則，並了解社會各界對新故宮的意見與建議。

故宮表示，公聽會後會一併整理、納入參與人員的陳述意見，以及機關處理情形，製成會議記錄，公開陳列於適當地點及刊載於官網。

故宮表示，有關新行政大樓新建位置，因涉及故宮北部院區整體使用規畫，應考量土石流潛勢等環境安全因素。故宮將於先期規畫階段委託工程顧問公司調查地質、水文、水土保持、及交通動線、使用管理等各層面，詳細評估後，再依評估結果確認新行政大樓之選址。

故宮也表示，未來在整合外部專家學者及各界人士諮詢意見後，將審慎推動計畫各項整擴建工程，期盼達到各界的期待。