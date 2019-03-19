關渡自然公園42隻漂流禽屍 今確診均是禽流感死亡

2019-03-19 20:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市動保處今天晚間發布新聞稿，指3月16日接獲通報，台北市關渡自然公園園區溝渠發現漂流死禽，又於同天接獲台北市家禽批發市場屠檢獸醫師通報，疑似有1批禽流感案例，今天檢驗結果，皆確診為H5N2高病原性禽流感，目前死禽已全數清運銷毀。

動保處表示，關渡自然公園漂流死禽當天清點後，共計42隻鳥屍（土雞39隻、夜鷺1隻及鵝1隻），接獲通報後即採樣送檢，並於當天完成現場環境消毒及死禽清運，另外，現場半徑3公里內4家養禽戶，今年已完成2輪的採樣送檢，病毒分離皆為陰性，並於今天上午電訪確認，其飼養的家禽皆無異常死亡狀況。

動保處又說，3月16日晚間又接獲台北市家禽批發市場通報，來自雲林縣水林鄉一養禽場的紅羽土雞，於屠宰時發現雞隻屠體呈現部分潮紅、眼周區腫脹、腳脛瀰漫性潮紅等疑似禽流感症狀，屠檢獸醫師發現後即通報，動保處除了現場採樣送檢，並扣留21隻雞屠體，並通知來源場所在地的動物防疫機關，回溯來源場進行後續追蹤調查。

動保處表示，雖然今年屬暖冬型氣候，依往年經驗，氣溫升高會致使病毒活動力下降，但病毒變異性大，中央及地方防疫工作持續運作中。