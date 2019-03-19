男子吃漢堡吃到針遭刺傷 麥當勞致歉

2019-03-19 20:51 中央社 嘉義市19日電



施姓男子今天到嘉義市北港路的麥當勞外帶漢堡套餐，食用時卻被一根彎曲的針刺傷，嘉義市衛生局得知後主動稽查，若確定業者疏失就依法裁罰；麥當勞表達最誠摯歉意。

麥當勞總公司受訪表示，經查這家分店使用非公司提供的清潔器具，異物是餐廳清潔食材容器時從刷具上脫落，造成消費者食用時受傷，表達最誠摯歉意。

麥當勞說，事發後除立即由餐廳主管陪當事者就診確認身體狀況，也退還消費金額、全面檢視產品製作流程與整體環境，已嚴正要求各餐廳務必遵守公司標準作業流程，加強管理及人員訓練，避免再次發生。

嘉義市政府衛生局副局長廖育瑋表示，27歲施姓男子凌晨外帶漢堡套餐，吃到第3口時，竟被一根彎曲的針刺傷流血；男子拍照存證後，前往店家反映，由店員帶施姓男子到醫院急診擦藥、注射破傷風針，暫無大礙。

廖育瑋說，已派員前往速食店稽查，如果業者確定有疏失，將依食品安全衛生管理法裁罰新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

不願具名的麥當勞店員表示，接獲顧客反映後，立即派員陪同就醫，退還消費金額，全面檢視產品製作流程；總公司也責令加強品質管制，避免類似情況發生。

嘉市府消費者保護官黃崇傑表示，尚未接獲當事人投訴，如果有消費糾紛或需消保官介入時，需由當事人提消費爭議申訴才能成案。