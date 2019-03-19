醫師問診時他心肌梗塞休克 幸運從死神手裡脫逃

2019-03-19 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市民王中日前連續３天感覺胸悶、頭暈，於是前往彰化員榮醫院求診，並就在醫師診間裡心肌梗塞發作。所幸醫師急救得宜，分３次連續打了６劑強心針並進行心導管手術，替他裝了３根支架又住院４天，才將他從鬼門關前拉了回來。

王中是一家工程顧問公司總經理，也是朝陽科技大學校友，昨天返校參加論壇活動時談起自己這段遭遇，讓周遭的人都感覺他實在太幸運，過程也太驚奇了，紛紛向他道賀，祝他過了此關必要後福。

王中說，他日前原已規劃出國旅遊，但就在出國前４天突然感覺胸悶和頭暈，到了第３天，他顧慮要出國，把情況告訴友人員榮醫院副院長、心臟科醫師張木信，張叮囑他務必去讓他檢查。

就診當天，他已做了相關檢查，張木信認為他情況嚴重，並排定下午３時要為他進行心導管手術。王中下午１時許就在診間外等候，因為感覺身體實在不適並難以忍受，即推門進入診間向張求助。張木信要他躺下讓護士檢查一下血壓，未料王中才一躺下就已休克，護士也因量不到他的血壓和心跳感覺不對勁，急忙告訴張木信，張於是立即進行心肺復甦術急救。

王中說，當醫師要為他插管時，他感覺喉嚨被插，突然驚醒，一邊還說著他不要插管，但隔了一會即又再陷入休克。他就這樣３度休克，前後總共打了６劑強心針並進手術房進行手術。

對於自己終於逃離死身被救回，他說，只有一個感覺，就是世界上沒有任何東西包括金錢、名利等會比得上生命和健康，也讓他更加珍惜現有的一切。