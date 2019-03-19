影／台灣發票能兌獎 日本節目來賓聽到獎金超驚訝

2019-03-19 21:17 聯合新聞網 綜合報導



日本節目報導台灣統一發票上的數字能夠兌獎，最高獎金高達台幣1000萬元，讓來賓聽了超驚訝。 圖／翻攝自Youtube 分享 facebook 台灣人消費後都會習慣拿取統一發票，但對日本人來說卻是個很新奇的東西。日本東京電視台的綜藝節目「ヒャッキン！」之前走訪台灣，對於統一發票上的號碼感到好奇，當得知這串數字能兌獎，而且最高獎金高達新台幣1000萬元時，節目上的來賓全都不敢置信。

經濟部統計處去年（2018）公布在2017年底，台灣的便利商店店數達1萬662家，密度高居全球第二，平均每2211人就有1家連鎖便利商店，南韓則是全球第一，日本位居第三。而日本人對於台灣人喜歡逛超商也感到很訝異，還封台灣為「便利商店大國」。

日本節目「ヒャッキン！」日前播出來台採訪超商的畫面，外景主持人走進一家全家超商買了兩瓶飲料，然後接過店員給的零錢和發票，但主持人對於發票上一串由英文和數字組合起來像編碼的數字感到好奇，經由店員告知才知道這串編碼能夠兌獎，兌中最高獎金有新台幣1000萬元。

節目來賓聽到發票能兌獎，而且還有如此高額的獎金，全都發出驚呼聲，直呼「太羨慕了」、「花錢買東西還有機會拿到更多的錢」。節目也向觀眾解釋統一發票兌獎號碼的來源，是因為以往許多店家會逃漏稅，自從祭出了兌獎機制後，民眾在消費後都會主動的索取發票，也因此提升了政府的營業稅收。

曾有網友提出疑問是否發票制度只有台灣才有？有人解釋大多數的國家包括日本在內沒有發票，只有收據，有些國家雖然也有發票，但沒有兌獎功能，也就是說發票能兌獎全世界只有台灣獨創。