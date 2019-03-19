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免費接種子宮頸疫苗 雙北國中女學生可跨區

2019-03-19 19:27中央社 新北19日電

新北市與台北市衛生局，透過雙北聯繫平台達成共識，國中七年級女學生可持家長同意書，選擇在雙北的校園或醫療院所施打子宮頸疫苗，新政策也可望提升施打疫苗涵蓋率。

新北市府衛生局簡任技正林惠萍今天下午接受中央社訪問表示，透過昨天「雙北聯繫平台」的共識，凡設籍或就學在新北市或台北市的國中七年級女學生，攜帶同意書、接種記錄卡及健保卡，就可自行選擇在雙北就近的合約醫療院所，接受免費接種服務。

林惠萍說，這項措施是要接軌衛生福利部國民健康署人類乳突病毒疫苗接種政策，共同守護新北市及台北市女性民眾健康。

以往戶籍在新北的國中女生，若學籍是在台北市的私立學校，就算家長同意施打子宮頸疫苗，但因戶籍不在台北市，受限於雙北市政府對經費的支出認知問題，因此無法在台北市的診所或醫院注射疫苗。

林惠萍說，台北市的子宮頸疫苗施打是在129家醫療診所，不像新北市是由醫療團隊進駐到校園施打。為防範這些孩子成為子宮頸癌的防疫漏網之魚，新北的孩子仍可回到新北50家診所施打，但比較不方便。否則必須花約新台幣6000元在台北市診所自費施打疫苗。

子宮頸癌被列為癌症十大死因之一，患病婦女平均年齡為50歲，但多數20至30歲女性，被診斷出有子宮頸癌前病變。林惠萍表示，新北女學生，15歲以下施打兩劑子宮頸疫苗，15歲以上學生施打3劑疫苗。

子宮頸癌疫苗須在發生性行為之前接種，她說，新北自民國99年開始，針對就讀新北市公私立國中七年級女學生施打疫苗，家長同意後安排醫療團隊直接入校施打；每年的施打涵蓋率高達85%以上，花費金額由新北市府編列預算新台幣4600萬元。

為接軌中央，雙方市政府對經費達成共識，戶籍在新北市但就讀其他縣市的學生，今後只要填寫同意書，就可回新北市或在台北市等就學縣市施打，不但提升方便性與施打涵蓋率，也確保學生能無縫接軌獲得子宮頸疫苗的防護。

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