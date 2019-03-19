新課綱教科書近8成5未審完！教部強調將如期完成

2019-03-19 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



12年國教新課綱8月就要上路，但因課綱太晚公告、內容變動太多等因素，攸關50幾萬名中小學生的各科教科書，近8成5還沒通過審查。國教行動聯盟等教團憂教科書品質堪虞，明天上午將舉行記者會，要求教育部審教科書不能放水，新課綱應依不同領域及審查進度分階段實施。但教育部下午重申教科書將如期、如質審完，新課綱會準時上路。

教育部國家教育研究院院長許添明指出，8月上路的新課綱，從小一、國一、高一學生先實施，送審的各科教科書共470冊，其中多達279冊是課綱較晚公告的技職領域。

許添明說，教科書審查結果分為「通過」、「修正」和「重編」，目前已通過審查68冊，有357冊修正，絕大多數已進到第二、三次續審，未來兩個月內，會有很多教科書審查通過；另有45冊要求重編，包括國中社會13冊、及部分高中社會和科技、健體等其他領域，絕大多都已重新送審，國教院正加速後續審查。

依審查進度，許添明表示，最遲五月底就會完成所有教科書審查，4月15日起先公告語文、生活、全民國防教育等領域教科書；5月15日起公告其他領域課本，屆時各科都會有教科書可供學校選用。

外界質疑教科書是否會因編審作業倉促，影響品質，許添明強調，國教院除於105年9月至107年5月教科書送審前，辦理課綱草案、教科書研發等相關工作坊及研討會，並於課綱發布後，陸續舉辦教科書編、審、課綱委員三方座談，確保教科書內容品質。

教科書審查期間，也針對教科書編審認知歧異較大的領域科目，辦理編審座談，以編審協力方式，確保教科書內容品質。國教院表示，各版本教科書大多經多次審查修正才通過，無品質疑慮。