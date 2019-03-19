推廣在地食材 農委會推養生食譜

2019-03-19 18:41 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



甜椒薑黃雞肉丸、蓮藕山藥餅、花生紅豆紅棗西米露……一道道美味料理擺在桌上，令人食指大動，這些都是出自農委會農業試驗所推出的新食譜《品味養生》。試驗所所長陳駿季表示，此次內容是為3C族群、銀髮族等7大族群量身打造，並邀請5星級大廚利用台灣本土食材設計，將在網站上免費提供食譜，供民眾索取。

「農委會的新聞可不是只有推出新品種或新技術而已，也會教大家如何運用食材。」陳駿季笑道，過去農委會曾推出過好幾本食譜，但每本的訴求都不同，此次是為針對台灣人口結構及生活習慣的改變，為3C族群、銀髮族、助眠安神需求者、發育期、孕婦、產婦、更年期等7大族群量身打造食譜，並使用在地食材，不只讓民眾吃得安心，亦能推廣農業永續。

陳駿季亦表示，此本食譜首次結合QR code，並設立專門的臉書粉絲專頁及Youtube頻道「好食節」，每一道料理的食譜皆邀請五星級大廚拍攝教學影片上傳，此外食譜中也都有附上詳細營養價值說明，讓民眾得以現學現用。食譜的實體書將在國家書局等通路販售，而電子檔也會在農業試驗所的網站上免費提供，歡迎民眾前往下載。

「為了這本食譜，專家們都變胖了！」協助策劃食譜的靜宜大學校長唐傳義表示，現代人相當挑嘴，料理不只要健康更要美味，就像古代皇帝般，因此他期盼這本書可以擔當起太醫暨御膳房的角色，讓民眾吃好又吃巧。且有負責把關營養的兩位專家親自「以身試食」，絕對可以掛保證。

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