戒不掉零食 因甜食有含幸福點

2019-03-19 18:40 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



戒不掉飯後甜點成為現代人不健康的大殺手，專家指出，人主動去滿足對甜點的口腹之慾都是因為甜食有「幸福點」。專家表示，人不是因為特定的巧克力餅乾而上癮，而是源自於食物商會花費心力，調配出各類甜食其中糖、脂肪等含量的完美比例，以達到幸福點誘惑消費者，久之，習慣幸福點後，腦中分泌多巴胺會讓人對甜食更欲罷不能。

對比過往，糖、鹽和脂肪都是生存之所需，但因為產量並不多，因此當時的人們腦中調節難度不高（純當成生活所需，而非娛樂性的食物），對糖份攝取的期待感不比現在高。

而如今，人們常一撕開餅乾包裝，就停不了口，專家指出，有一半是因人類對糖、鹽期待感上升，但真正因素是「食物的幸福點」。根據《CNN》報導，近200年來，人類開始增加生產這些「佐料」、「調味品」，食品製造商更投入重大心血，為了創造出能獲取暴利、最佳銷售的零食，他們嘗試找到特定食物中，最佳的糖、鹽和脂肪含量比。

專家莫斯科維夫將這種對食物的優化定義為幸福點，他指出，這種恰到好處的配方不見得適合每一位食用者，但只要是與此幸福點有共鳴的人，便無法拒絕這款零食，「因為大腦會以內啡肽告訴你，這是一種獎勵，並會記得這種獨一無二的味道，讓人難戒掉。」

據《健康網》報導，在吃完特定零食後，內啡肽將促使大腦分泌多巴胺，讓人感到心情愉悅，這也可說是一種輪迴，會增強人持續食用這種零食，並視之為獎勵，以產生滿足感。

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