蕨類能淨化甲醛 室內綠牆清空氣

2019-03-19 19:27 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



環保署空保處處長吳盛忠，推動自然的植生濾清器（主動式綠牆）（photo by 施養正/台灣醒報） 分享 facebook 「蕨類能吸收並淨化空氣中的甲醛。」環保署空保處處長吳盛忠19日表示，家長買給小朋友玩具和家具，都容易揮發出大量的甲醛氣體，這嚴重威脅孩子的健康。他說，若能在家中自行組裝一面「綠牆」，不僅能淨化有毒氣體，更能製造新鮮氧氣，成本甚至遠低於市售的空氣清淨機。

綠牆省電又環保

吳盛忠指出，室內常見空氣汙染物包括甲醛、懸浮微粒及二氧化碳，容易造成身體不適，即俗稱的「病態建築症候群」。

據環保署研究指出，主動抽氣式綠牆可於6小時內移除12.5%的二氧化碳，這是空氣清淨機無法做到的，且民眾只需準備簡單的方形置物櫃、風扇及植物，即可自行設計、組裝，甚至能利用太陽能板供電，既省電又環保。

綠化「清」空氣

「抽氣式綠牆除空汙更有效。」吳盛忠說，傳統的被動式綠牆因為有水泥牆堵住植物後方，故無法讓空氣通過植物，而主動抽氣式綠牆能透過風扇驅動髒空氣穿過植物，而針對不同汙染物，可以栽種不同植栽。他舉例，蕨類能有效吸收甲醛毒氣、長壽花也能在夜間將二氧化碳轉化為氧氣，增進睡眠品質。

吳盛忠強調，市售的空氣清淨機固然「實力堅強」，但畢竟還是冷冰冰的機器，「天然ㄟ」植栽綠牆不但能美化室內環境，更能「綠化」空氣。無論在成本上、效能上絲毫不遜色於空氣清淨機，對民眾而言不失為另一種選擇，綠牆兼具省電、美觀、環保，且能「客製化」組裝，民眾可一舉多得，達到「清」空氣的效益。

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