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影／台南私人美術館 藝術家個人旗艦店

2019-03-19 18:22聯合報 記者何定照╱即時報導

台南市區巷道間，有棟小小的美術館「甘樂阿舍」，是藝術家曾英棟打造的私人美術館。美術館除了展出他個人創作，也不時展出其他藝術家創作。2015年成立以來，已成美術愛好者赴台南必訪之處，曾英棟也認為對展現自己創作大有幫助，「就像旗艦店」。

曾英棟1953年生於台南，國立台灣師範大學美術系畢業，美國紐約大學藝術研究所碩士，1980年代回台南執教，也一直執著藝術創作，但正如許多藝術家一樣，創作之路很寂寞。

2015年，台南在地企業家王慶祥看中曾英棟畫作，訂購一幅12乘6公尺的大幅畫作，但曾英棟工作室太小，作畫不易。王慶祥建議曾英棟不妨利用老建物設置工作室及美術館，並慷慨資助100萬元，曾英棟也四處募款，「甘樂阿舍」終於告成。

美術館一樓及地下室是展覽空間，展出曾英棟不少作品；二樓是他個人工作室。曾英棟說，成立美術館後，對展現自己作品真的很有幫助，因為若像過去在一般藝廊展出，總有展期結束時，不像在自己美術館「一年都不用下架」。

此外，若有收藏家來時，也能有很好互動。曾英棟說，以前他也很認真創作，但小小工作室就像在工廠，收藏家只看到到黑黑臭臭，作品很難被看見，「美術館就像旗艦店，不一樣。」

不過，營運美術館也所費不貲，曾英棟形容，等於每天一打開門就需要錢，他的家人們都投入幫他。也幸好在大家努力下，美術館年年繼續下去，「沒有出現惡夢」。

目前曾英棟作品除在私人美術館展出，也常國內外巡展，近年主題是「愛與錢」。曾英棟說，愛是無形世界最寶貴的資產，錢是有形世界最大的能量，但愛大家每天掛在嘴邊，卻常做不出來，沒有行動力；錢則是講起來俗，但付諸行動時往往更有行動力，他希望藉此看似兩對立主題的描繪，提供觀者更多反思。

台南市區巷道間，有棟小小的美術館「甘樂阿舍」，是藝術家曾英棟打造的私人美術館。美...
台南市區巷道間，有棟小小的美術館「甘樂阿舍」，是藝術家曾英棟打造的私人美術館。美術館除了展出他個人創作，也不時展出其他藝術家創作。2015年成立以來，已成美術愛好者赴台南必訪之處，曾英棟也認為對展現自己創作大有幫助，「就像旗艦店」。記者何定照／攝影
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台南市區巷道間，有棟小小的美術館「甘樂阿舍」，是藝術家曾英棟打造的私人美術館。美...
台南市區巷道間，有棟小小的美術館「甘樂阿舍」，是藝術家曾英棟打造的私人美術館。美術館除了展出他個人創作，也不時展出其他藝術家創作。2015年成立以來，已成美術愛好者赴台南必訪之處，曾英棟也認為對展現自己創作大有幫助，「就像旗艦店」。記者何定照／攝影
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美術館藝術家募款
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