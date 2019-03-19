錯過LUCAS巡展沒關係 送至墾丁福華續展出

2019-03-19 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東大型藝術公仔巡迴展「跟著LUCAS去旅行」，30位身著國內外藝術家以屏東特色或元素彩繪的衣裳，「作客」各地掀起一股LUCAS旋風，結束近1年的全省巡展光耀歸故里後，縣府將LUCAS送至墾丁福華度假飯店展出，讓代表光明與愉悅的可愛機器人LUCAS，繼續陪伴屏東人和來自各地的旅人。

「跟著LUCAS去旅行」是屏東縣政府推廣在地文化及台灣觀光特色的發想，策展人由賴冠仲及黑雞、Austin、林馬克、張忘等知名藝術家，共同為LUCAS換上身穿畫有「屏東」特色元素的服裝，公仔寓意光明與正義，希望以圓潤飽滿與快樂開朗的機器人形象作為藝術載體，陪伴人們，一起迎向未來。

縣府觀傳處說，各具特色的LUCAS由30名來自英國、日本、菲律賓及台灣當代藝術家齊心打造，以豐富的想像力創作出各種機器人樣貌，推廣行銷屏東文化特色及山海美景，像巍峨壯碩的北大武山斷崖、屏東霧台山櫻花王、在地廟宇的文化精髓還有重建老舊建築街景等。