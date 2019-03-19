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吃阿斯匹靈恐出血？ 心臟科醫師這麼說

2019-03-19 17:52聯合報 記者簡浩正╱即時報導

過往研究告訴民眾，成年人定期服用阿斯匹靈（Aspirin），能預防心臟病、中風等疾病發作風險，不過近期卻出現大翻轉。美國心臟學會發布新的研究認為，阿斯匹靈雖有保護心臟功能，但也可能造成胃出血情形，建議定期服用民眾，應先諮詢專業醫師建議。

據美國心臟病學會（ACC）和美國心臟協會（AHA）所發佈的新準則，若有出血風險增加的成年人，不應為防止動脈粥狀硬化心血管疾病，而每天服用低劑量阿斯匹靈；而大規模國際臨床實驗也發現，每天服用低劑量阿斯匹靈，長期下來對健康老年人延長壽命並無效益，反而可能導致大出血。

而國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，也指出不建議70歲以上的健康老年人每天服用低劑量阿斯匹靈，並聲明無心臟病或中風歷史的老年人，每天服用阿斯匹靈可能造成的腸胃出血風險，大於防止心臟病的利益。

如此翻轉的概念，馬偕醫院副院長、心臟內科資深主治醫師葉宏一表示，阿斯匹靈的確不是人人都適合天天吃，仍要看其疾病與身體狀況。葉宏一說，阿斯匹靈有鎮痛解熱、防血栓效果，以前建議50歲以上成年人定時服用，已是1980年代左右的研究；而過往研究也顯示，1萬人服用阿斯匹靈中約3人會出現胃出血、胃潰瘍等胃部不適等副作用。

葉宏一指出，像是本身有腦中風、心肌梗塞等心血管疾病患者，服用阿斯匹靈能防止血管堵住，降低血栓、減少心肌梗塞風險，而在減少血栓的同時也能降低中風；此外，對於有做過心導管手術、動脈支架的患者，阿斯匹靈亦是保命丹。不過阿斯匹靈同時也有壞處，像是傷胃，某些人服用後會感到胃不舒服；另外，阿斯匹靈雖能抑制血栓，但同時也增加了出血風險。

台灣高血壓學會理事長、台大心臟內科主治醫師王宗道則表示，阿斯匹靈算是不錯的藥，但仍要視情況使用；民眾如有心血管疾病、血管硬化狹窄超過50%等，或有家族史等危險因子，服用後可減少死亡風險。

不過王宗道也指出，阿斯匹靈作為心血管用藥時，因劑量不大，對胃的影響並不大，但本身有胃潰瘍或胃出血的患者，恐有出血疑慮，就不適合服用；並隨時注意胃是否有不舒服，或注意如廁後，大便是否變黑色或是比較稀。此外，良好的生活習慣，如適量運動、減重、戒菸，並飲食控制下手，來降低血壓、血糖、血脂，是預防心血管疾病的上上之策

葉宏一說，其實服用阿斯匹靈的好壞，就像是天平的兩端，一邊是防血栓，一邊是出血風險，其實不只是阿斯匹靈，患者決定用藥前，應跟醫師討論該藥物是利大於弊，還是弊大於利，才不會白走冤枉路。

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