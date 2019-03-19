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準媽媽養胎 這些細節要注意

2019-03-19 17:38聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

懷孕期間準媽媽們無不用心的注意生活起居和補充營養，希望能生出一個健康快樂的寶寶。然而，環境中潛藏的汙染和危險因子，都可能對孕期中的胎兒，有相當的風險存在，包括是否能染髮、使用香水或是孕期食物及藥物的選擇，這些都是準媽媽們要注意的。

很多準媽媽會問，懷孕期間是否能染髮、擦指甲油或化妝？毒理學專家、台大醫院腎臟科主治醫師姜至剛指出，在懷孕初期的前三個月，是胚胎分化的重要第一孕期，減少外來的干擾，胚胎才能長成健康的胎兒。因此在懷孕過程中，母體接觸外在衍生的物質，如頭髮染劑、指甲油或是化妝，都有等會有經皮膚吸收化學物質的疑慮，香水中也有揮發性物質及塑化劑，這些化學物質對人體有生殖毒性影響，也可能在懷孕初期影響胎兒性別分化、荷爾蒙、神經發育及甲狀腺功能

姜至剛並強調，懷孕前三個月，不建議喝含有酒精的飲料，因酒精分子會通過胎盤，影響胎兒腦神經發育；此外，準媽媽在孕期服用藥物或塗抹藥物，可以依照懷孕用藥風險分級來使用藥物，美國食品藥物管理局（FDA）依藥物實驗及臨床資料，將藥物對胎兒造成的危險程度分為 A、B、C、D、X 五個等級，其中 X 級的藥物準媽例如 A 酸或某些高血壓藥物。不過，有些媽媽擔心影響胎兒健康，反而不敢服用任何藥物，這是不正確的觀念，因為這會影響母體的健康甚至危害母胎生命，懷孕期間若生病，仍要與就醫，並配合醫囑服藥。

此外，不少孕婦為了養胎，會在孕期額外補充維他命營養品。國泰醫院婦產科主任蔡明松表示，在懷孕後期，許多準媽媽較缺乏葉酸與維生素B3，可能會影響胎兒神經發育或造成早產等現象。

不過，孕婦該補充的維他命劑量有國際公告標準，一般坊間市售的大廠維他命營養品，皆符合國際劑量標準，蔡明松觀察發現，不少準媽媽使用維他命通常會超量，尤其是家人、朋友在孕期會特別關心準媽媽的健康，而不斷給予營養補充品，「其實沒必要吃太多」，適量就好；此外，若有意準備懷孕的婦女，應提前施打流感疫苗並檢查有無德國麻疹抗體，以免孕期得到嚴重疾病而影響自身與胎兒健康。

醫師建議，懷孕前三個月避免化妝、塗指甲油、噴香水、染髮、喝酒，以免對胚胎發育造成...
醫師建議，懷孕前三個月避免化妝、塗指甲油、噴香水、染髮、喝酒，以免對胚胎發育造成不良影響。圖／本報資料照
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懷孕維他命流感疫苗
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