久咳不癒 醫師：小心留意結核病

2019-03-19 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹一名40多歲男性平時有良好運動習慣，斷斷續續咳嗽一個多月，於一般門診治療沒有效果；後來開始發燒且有食慾不佳合併體重減輕之情形，而至台大新竹分院急診求治。醫師透過胸部X光及電腦斷層影像檢查，發現病患的右側肋膜積水、右下肺膿胸，會診胸腔外科收入院治療，發現是結核病。

醫師邊建榮說，若是咳嗽超過兩週，咳嗽有痰、胸痛、沒有食慾或是體重減輕等症狀。建議儘早到感染科或胸腔內科接受進一步檢查，以查明病因，早期診斷、早期治療 。

這次醫師運用胸腔內視鏡取代傳統開胸手術切除病灶，減少術後恢復時間並縮小傷口範圍。切除的檢體病理切片報告為壞死性肉芽腫，因此第一時間懷疑為結核病導致膿胸。會診感染科醫師給予抗結核藥物治療並轉至負壓隔離病房治療，痰液檢驗確診為陽性，經二週口服肺結核藥物治療之後，病患返家後，仍持續接受疾病管制署的都治計畫追蹤與持續用藥。

邊建榮呼籲，結核病不是老年人的專利，即使是平常有運動習慣的年輕人亦有可能得到。依據疾病管制署網站的流行病學資料顯示，結核病仍持續普遍存在於全世界，臺灣一年四季都有病例發生，男性發生率高於女性，65歲以上老年人比年輕人高，但是不代表年輕人不會發生結核病，案例中個案就是。