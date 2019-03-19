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石門老梅綠石槽「綠」了 要看大片綠油油要再等等

2019-03-19 17:27聯合報 記者游明煌╱即時報導

北海岸石門區老梅里的「綠石槽」最近也綠了，北觀處表示，一般來說，綠石槽都是3到5月出現，但也要看當年石蓴生長的情況不同 ，今年綠石槽生長有比較慢，要看到一大片綠油油的美景，可能還要等到下個月。

北觀處說，位於北海岸石門區老梅里的綠石槽海岸，是「潮溝」或「海蝕溝」，這些排列整齊的石槽，是由於大屯火山爆發後，遺留海岸邊的火山礁岩，在波浪長期的沖刷下，質地鬆軟的部份被侵蝕，留下較堅硬的部份而形成溝槽。

每年冬季東北季風盛行時，浪花滋潤了石槽的岩面，開始滋生「石蓴」、「裂片石蓴」和「扁石髮」等綠色的海藻，等到4月東北季風漸歇，石槽就長滿了一大片綠色的海藻，5月後海藻就會在夏日陽光的曝曬下而消失，這段短暫而美麗「季節限定」，經常吸引來自全地的專業攝影師及遊客捕捉美景，也有很多人拍攝婚紗照。

北觀處副處長金玉珍提醒民眾，綠石槽在遊客的踩踏下已面臨生存危機，所以希望遊客能留在沙灘上觀賞就好，不要踩到綠石槽的範圍，尤其綠石槽上方相當滑溜危險，踩踏上方萬一滑倒受傷，那就得不償失了。遊客前往當地拍照，需先上氣象局網站查詢每日石門地區的乾潮時間，才不致因海水漲潮淹沒石槽，而無法捕捉綠色海岸的美景。

石門老梅綠石槽最近「綠」了，但要看到大片綠油油要再等等，可能要到下個月。圖／北觀...
石門老梅綠石槽最近「綠」了，但要看到大片綠油油要再等等，可能要到下個月。圖／北觀處提供
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石門老梅綠石槽最近「綠」了，但要看到大片綠油油要再等等，可能要到下個月。圖／北觀...
石門老梅綠石槽最近「綠」了，但要看到大片綠油油要再等等，可能要到下個月。圖／北觀處提供
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石門婚紗氣象局
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