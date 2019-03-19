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枋寮街頭驚見「造反救台灣」標語 警方展開調查

消費者控漢堡藏針刺舌環保局稽查 麥當勞總公司致歉

2019-03-19 16:34聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

嘉義市27歲施姓男子今天凌晨到嘉義市北港路上麥當勞外帶一份牛肉漢堡套餐，吃到第3口時，突然感覺舌頭刺痛，他伸進口腔內查看，竟拔出一根彎曲的針，傷口流血疼痛，此事在網路引發熱議。嘉義市衛生局人員今天稽查麥當勞門市，了解漢堡製程，副局長廖育瑋表示，此案若確定業者有疏失，將依據食安法第15條裁罰6萬以上、2億以下罰鍰。

麥當勞總公司表示，台灣麥當勞致力提供消費者安心美味的餐食，對於顧客所反映的情形高度重視，除立即由餐廳主管陪同就診確認身體狀況，同時退還消費金額，並全面檢視產品製作流程與整體環境。

經查，該異物係餐廳清潔食材容器時從刷具脫落；麥當勞對於該餐廳使用非公司提供的清潔器具，造成消費者食用時受傷，表達最誠摯的歉意，已嚴正要求各餐廳務必遵守公司標準作業流程，加強管理及人員訓練，避免類案再次發生。

廖育瑋說，食品藥物管理科同仁今天中午有稽查店家，了解漢堡製程，初步查看製作環境不會髒亂，也沒使用到針等工具，推測針也可能藏在麵包、肉類或蔬菜等原料中，已要求店家提供食材廠商資料，會轉給廠商當地衛生局實地了解。

廖育瑋表示，衛生局人員有要求業者必須徹底檢討為何會有異物出現在漢堡中，後續仍會加強稽查，此案若確定業者有疏失，將依據食安法第15條裁罰6萬以上、2億以下罰鍰。

嘉義市消保官黃崇傑說，施姓男子尚未主動接觸、求助，目前由業者與消費者持續溝通，若需要消保官介入協調，要由消費者提出消費爭議申訴才能成案。

施姓男子表示，他不解為何漢堡裡藏有異物，拍照存證後回店家反映，店員帶他直奔醫院掛急診檢查，擦藥、打破傷風針後暫無大礙。

該家麥當勞店經理表示，接獲施姓男子反映的第一時間，店員立即陪同消費者就醫檢查，表達誠心關懷與負責任態度，至於為何漢堡裡會有一根針，究竟是哪個環節出狀況還要再做釐清，日後會加強品管。

從事服務業的施姓男子說，他家住麥當勞門市附近，平均每隔幾天會到麥當勞購買套餐果腹，之前沒遇過類似情況，今天凌晨第一次買該款牛肉漢堡套餐，卻吃到異物，讓他相當訝異，內心產生陰影，「短期內不敢再吃這家食物」，期待作為國際品牌的速食店能更落實品質把關，別再有類似情事發生，才能保住消費者信心。

嘉義市27歲施姓男子今天凌晨到市區一家麥當勞外帶一份牛肉漢堡套餐，吃到第3口時，...
嘉義市27歲施姓男子今天凌晨到市區一家麥當勞外帶一份牛肉漢堡套餐，吃到第3口時，突然感覺舌頭刺痛，他伸進口腔內查看，竟拔出一根彎曲的針，傷口流血疼痛，此事在網路引發熱議。圖／讀者提供
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嘉義市衛生局人員今天稽查麥當勞北港路門市，了解漢堡製程，副局長廖育瑋表示，此案若...
嘉義市衛生局人員今天稽查麥當勞北港路門市，了解漢堡製程，副局長廖育瑋表示，此案若確定業者有疏失，將依據食安法第15條裁罰6萬以上、2億以下罰鍰。圖／嘉義市衛生局提供
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嘉義市27歲施姓男子今天凌晨到市區一家麥當勞外帶一份牛肉漢堡套餐，吃到第3口時，...
嘉義市27歲施姓男子今天凌晨到市區一家麥當勞外帶一份牛肉漢堡套餐，吃到第3口時，突然感覺舌頭刺痛，他伸進口腔內查看，竟拔出一根彎曲的針，傷口流血疼痛，此事在網路引發熱議。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市27歲施姓男子今天凌晨到市區一家麥當勞外帶一份牛肉漢堡套餐，吃到第3口時，...
嘉義市27歲施姓男子今天凌晨到市區一家麥當勞外帶一份牛肉漢堡套餐，吃到第3口時，突然感覺舌頭刺痛，他伸進口腔內查看，竟拔出一根彎曲的針，傷口流血疼痛，此事在網路引發熱議。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市27歲施姓男子今天凌晨到市區一家麥當勞外帶一份牛肉漢堡套餐，吃到第3口時，突然感覺舌頭刺痛，他伸進口腔內查看，竟拔出一根彎曲的針，傷口流血疼痛，此事在網路引發熱議。記者王慧瑛／攝影
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麥當勞食安消保官
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