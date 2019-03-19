「觀影氛圍」超級好！台灣電影院這7點被大陸網友讚爆

2019-03-19 17:18 聯合新聞網 綜合報導



張西西從大陸的觀點分析，台灣電影院有7個優點，特別是優秀的觀影氛圍，讓他直嘆「真的好羨慕」。 示意圖／比漾廣場（聯合報系資料照片） 分享 facebook

一位大陸網友以「張西西」為名，在youtube上傳影片表示，從大陸的觀點來看，台灣電影院有7個優點，讓他「為了看電影」近期共來台灣兩次且待了1個月之久，這7個被大力誇讚的優點分別是種類多上映快、分級制度、發行版本多、字幕翻譯、二輪電影院、藝術影城與觀影氛圍，張西西直嘆「真的好羨慕」。

1. 種類多上映快

由於大陸為了保護本土電影產業，因此許多國際大片在大陸戲院上線前，必需等待「本土保護月」的期限過後才能上檔，不過台灣無此限制，不只可以在第一時間就與國外同時上映，而且種類也相較大陸有更多選擇、較無受限。

2. 分級制度

台灣的電影會依照電影屬性，將各個類型劃分至普遍級、保護級、輔導級與限制級，並且在電影放映前播放、宣導，如此一來可以避免太過驚悚、刺激、血腥暴力或色情的電影讓非適齡兒童觀看，成年人也可以因此觀看到更多豐富的影片。而大陸地區（香港、澳門除外）一直沒有實行電影分級制度，大陸政府認為難以透過分級制度，就讓兒童、未成年人杜絕觀看非適齡電影的可能，因此至今還未有相關制度實施。

3. 發行版本多

台灣一般電影的選擇有2D、3D、4DX，可以依照自己的喜好去挑選，但張西西指出，大陸的戲院偏好3D電影，若是電影有3D版本，就很難找到播放2D的戲院，像是《水行俠》就無法在大陸觀看2D，這時對於近視戴眼鏡的人來說相當困擾，在觀影時必須在眼鏡外又多戴上一副3D眼鏡。

4. 字幕翻譯

張西西認為，因為大陸有許多非華語系電影沒有上映，所以在台灣看電影時的中文字幕可以克服語言障礙，再者，比起香港地區的翻譯會運用大量粵語俗語，相較之下台灣的字幕親近許多，即便也有些許閩南語翻譯，但不會太大的影響觀影樂趣。

5. 二輪電影院

台灣的首輪電影院票價依據地區與戲院的不同，大約要200至350元，對大陸人來說會相對較貴，但若是到二輪電影院看電影，卻可以將票價直接砍半以上，而且設備、座椅卻也不差，環境整潔，對愛看電影但口袋不深的人來說是相當好的選擇。

6. 藝術影城

台灣六都有許多文化電影館，其上映的電影類型與熱門商業電影不同，冷門的藝術電影、獲獎劇情長片都可以在這些戲院找到，對影迷來說，可以接觸到更多優質作品。

7. 觀影氛圍

張西西認為台灣對版權意識非常高，不只是在各戲院都嚴禁錄影、錄音、拍照，在電影播放期間也鮮少會有人玩手機，除此之外，交談聲也很少很小，在看電影時的氣氛是相當安靜，這也是與大陸戲院比較大的差別。